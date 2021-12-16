ليستر يعلن تأجيل مواجهته أمام توتنام في الدوري الإنجليزي

تم تأجيل مواجهة ليستر سيتي ضد توتنام هوتسبر والمقرر لها مساء اليوم الخميس بسبب تفشي حالات فيروس كورونا.

وكان برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر قد كشف عن طلب ناديه تأجيل المباراة لكن وقتها قوبل الطلب بالرفض.

وأعلن نادي ليستر سيتي اليوم الخميس تأجيل المواجهة المقررة بينه وبين توتنام في الدوري الإنجليزي بسبب حالات فيروس كورونا في الفريق.

وكشف نادي ليستر عن غلق مقر التدريب لمدة 48 ساعة مع إجراء مزيد من الفحوصات لباقي اللاعبين.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أعلنت في وقت لاحق أنه تم اتخاذ القرار بالفعل بتأجيل مواجهة ليستر ضد توتنام.

وكان من المقرر أن يستضيف ليستر فريق توتنام في التاسعة والنصف مساء في الدوري الإنجليزي.

وتعتبر تلك المباراة الثالثة على التوالي التي يتم تأجيل فيها مباراة لفريق توتنام بعد مباراته في الدوري الأوروبي ضد رين ثم برايتون في الدوري الإنجليزي.

وجاءت تلك التأجيلات بسبب إصابة ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز الفني في النادي اللندني بفيروس كورونا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بالجولة الحالية بسبب وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في الناديين.

وأخر المباريات المؤجلة كانت مواجهة بيرنلي أمام واتفورد أمس الأربعاء قبل ساعتين ونصف من انطلاقها بسبب حالات كورونا في صفوف واتفورد.