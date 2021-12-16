مدافع ليفربول لن يرحل لفريق آخر في يناير

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 14:10

كتب : FilGoal

ليفربول مانشستر سيتي

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن مدافعه جو جوميز سيلعب دورا مهما في الأشهر المقبلة من الموسم الجاري مستبعدا رحيله في يناير المقبل.

وربطت بعض التقارير جوميز بالرحيل لفريق آخر في يناير من أجل المشاركة في ظل غيابه عن مباريات ليفربول منذ عودته من الإصابة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الواضح أنه لم يكن أفضل عام لجوميز بسبب الإصابة ثم العودة ثم الإصابة مرة أخرى".

أخبار متعلقة
كلوب: هكذا سنتعامل مع غياب صلاح وماني المؤثر أثناء أمم إفريقيا بعد 13 إصابة كورونا في النادي.. مدرب برينتفورد يطالب بتأجيل الدوري الإنجليزي رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام نيوكاسل موعد مباريات الخميس 16 ديسمبر 2021.. ليفربول في الدوري الإنجليزي والدرجة الثانية بمصر

وأضاف "لم نتعجل شفائه أو إعادة تأهيله. عندما تغيب لفترة ثم تعود مجددًا لا يكون من السهل المشاركة على الفور".

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك كبديل في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد ميلان في سان سيرو بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وأكمل المدرب الألماني "نحن صبورون وأعتقد أن جو يتحلى بالصبر أيضا".

وتابع "ليس لدي أي خطط لترك أي لاعب يرحل على سبيل الإعارة في الشتاء. لم يأتني أحد ويسألني عما إذا كان بإمكانه الذهاب إلى مكان ما".

وأتم "عاد جو منذ أسبوع فقط، ويمكنه أن يشارك مع الفريق، لكنه لا يزال بحاجة إلى الوقت. هو يحتاج إلى وقت للتدريب من أجل الوصول إلى ما كان عليه قبل الإصابة".

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد بملعب أنفيلد ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس.

ليفربول يورجن كلوب جو جوميز
نرشح لكم
كلوب: هكذا سنتعامل مع غياب صلاح وماني المؤثر أثناء أمم إفريقيا بعد 13 إصابة كورونا في النادي.. مدرب برينتفورد يطالب بتأجيل الدوري الإنجليزي رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام نيوكاسل موعد مباريات الخميس 16 ديسمبر 2021.. ليفربول في الدوري الإنجليزي والدرجة الثانية بمصر
أخر الأخبار
مدافع ليفربول لن يرحل لفريق آخر في يناير 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - إيهاب أمين يغيب عن مواجهتي الأهلي ضد التأمين والزمالك 58 دقيقة | رياضات أخرى
الكاميرون لـ في الجول: مؤتمر صحفي للرد على مزاعم عدم الجاهزية لتنظيم أمم إفريقيا ساعة | إفريقيا
كلوب: هكذا سنتعامل مع غياب صلاح وماني المؤثر أثناء أمم إفريقيا ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الإعلان عن مباريات ثمن نهائي كأس مصر وموعدها ساعة | رياضات أخرى
كأس العرب - كيروش يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد خسارة نصف النهائي 2 ساعة | كأس العرب 2021
بعد 13 إصابة كورونا في النادي.. مدرب برينتفورد يطالب بتأجيل الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - إصابة مدافع تونس بقطع في الرباط الصليبي 2 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة