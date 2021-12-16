مدافع ليفربول لن يرحل لفريق آخر في يناير

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن مدافعه جو جوميز سيلعب دورا مهما في الأشهر المقبلة من الموسم الجاري مستبعدا رحيله في يناير المقبل.

وربطت بعض التقارير جوميز بالرحيل لفريق آخر في يناير من أجل المشاركة في ظل غيابه عن مباريات ليفربول منذ عودته من الإصابة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الواضح أنه لم يكن أفضل عام لجوميز بسبب الإصابة ثم العودة ثم الإصابة مرة أخرى".

وأضاف "لم نتعجل شفائه أو إعادة تأهيله. عندما تغيب لفترة ثم تعود مجددًا لا يكون من السهل المشاركة على الفور".

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك كبديل في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد ميلان في سان سيرو بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وأكمل المدرب الألماني "نحن صبورون وأعتقد أن جو يتحلى بالصبر أيضا".

وتابع "ليس لدي أي خطط لترك أي لاعب يرحل على سبيل الإعارة في الشتاء. لم يأتني أحد ويسألني عما إذا كان بإمكانه الذهاب إلى مكان ما".

وأتم "عاد جو منذ أسبوع فقط، ويمكنه أن يشارك مع الفريق، لكنه لا يزال بحاجة إلى الوقت. هو يحتاج إلى وقت للتدريب من أجل الوصول إلى ما كان عليه قبل الإصابة".

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ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد بملعب أنفيلد ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس.