الكاميرون لـ في الجول: مؤتمر صحفي للرد على مزاعم عدم الجاهزية لتنظيم أمم إفريقيا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 13:29

كتب : محمد عبد العظيم

ملعب أوليمبي - الكاميرون

تعقد الكاميرون مؤتمرا صحفيا للرد حول عدم جاهزيتها لاستضافة بطولة أمم إفريقيا.

وقال بوثي مينسيب المتحدث باسم وزارة الرياضة الكاميرونية في تصريحات لـFilGoal.com: "بعد قليل سيبدأ اجتماع بحضور فيرون أومبا سكرتير عام كاف ووزير الرياضة الكاميروني ووزير الصحة الكاميروني لبحث البروتوكول الطبي للبطولة".

وأضاف "بعد الاجتماع سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن البروتوكول الطبي والتأكيد على جاهزية الكاميرون للبطولة والرد على جميع المزاعم التي خرجت عن تأجيلها بسبب عدم جاهزيتنا".

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وتدور حالة من اللغط حول مصير البطولة خلال الأيام الأخيرة، إذ تشير بعض التقارير لتأجيل البطولة، في حين يشير الآخرين لإقامتها في موعدها.

ومن المفترض أن تقام بطولة أمم إفريقيا يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

ويعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا على هامش بطولة كأس العرب، قد يتحدد فيه مصير البطولة.

كأس أمم إفريقيا كان يفترض أن تقام في الكاميرون عام 2019، قبل أن يٌسحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية، وتذهب البطولة إلى مصر.

كأس أمم إفريقيا الكاميرون أحمد الشيخ
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