كرة يد - الإعلان عن مباريات ثمن نهائي كأس مصر وموعدها

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 12:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد مباريات ثمن نهائي كأس مصر وجدول اللقاءات.

وتقام مباريات ثمن النهائي يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.

وجاء جدول مباريات ثمن النهائي كالآتي:

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الزمالك × طما (الساعة 2:00 على صالة الزمالك)

الأهلي × سموحة (الساعة 4:00 على صالة الأهلي)

سبورتنج × الشمس (الساعة 6:00 على صالة سبورتنج)

الجزيرة × الأولمبي (الساعة 6:00 على صالة اتحاد الشرطة)

هيليوبوليس × المعادي (الساعة 7:00 على صالة الشروق)

الزهور × أصحاب الجياد (الساعة 6:00 على صالة الزهور)

الطيران × البنك الأهلي (الساعة 7:00 على صالة الإنتاج الحربي)

طلائع الجيش × 6 أكتوبر (الساعة 4:00 على صالة الجيش)

كرة يد الأهلي الزمالك
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