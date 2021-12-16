كرة يد - الإعلان عن مباريات ثمن نهائي كأس مصر وموعدها

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد مباريات ثمن نهائي كأس مصر وجدول اللقاءات.

وتقام مباريات ثمن النهائي يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.

وجاء جدول مباريات ثمن النهائي كالآتي:

الزمالك × طما (الساعة 2:00 على صالة الزمالك)

الأهلي × سموحة (الساعة 4:00 على صالة الأهلي)

سبورتنج × الشمس (الساعة 6:00 على صالة سبورتنج)

الجزيرة × الأولمبي (الساعة 6:00 على صالة اتحاد الشرطة)

هيليوبوليس × المعادي (الساعة 7:00 على صالة الشروق)

الزهور × أصحاب الجياد (الساعة 6:00 على صالة الزهور)

الطيران × البنك الأهلي (الساعة 7:00 على صالة الإنتاج الحربي)

طلائع الجيش × 6 أكتوبر (الساعة 4:00 على صالة الجيش)