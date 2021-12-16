كرة يد - الإعلان عن مباريات ثمن نهائي كأس مصر وموعدها
الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 12:41
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد مباريات ثمن نهائي كأس مصر وجدول اللقاءات.
وتقام مباريات ثمن النهائي يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.
وجاء جدول مباريات ثمن النهائي كالآتي:
الزمالك × طما (الساعة 2:00 على صالة الزمالك)
الأهلي × سموحة (الساعة 4:00 على صالة الأهلي)
سبورتنج × الشمس (الساعة 6:00 على صالة سبورتنج)
الجزيرة × الأولمبي (الساعة 6:00 على صالة اتحاد الشرطة)
هيليوبوليس × المعادي (الساعة 7:00 على صالة الشروق)
الزهور × أصحاب الجياد (الساعة 6:00 على صالة الزهور)
الطيران × البنك الأهلي (الساعة 7:00 على صالة الإنتاج الحربي)
طلائع الجيش × 6 أكتوبر (الساعة 4:00 على صالة الجيش)