بعد 13 إصابة كورونا في النادي.. مدرب برينتفورد يطالب بتأجيل الدوري الإنجليزي

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 12:14

كتب : FilGoal

توماس فرانك مدرب برينتفورد

طالب توماس فرانك المدير الفني لفريق برينتفورد بتأجيل مباريات الدوري الإنجليزي لمدة أسبوع ومواجهات كأس الرابطة للأسبوع المقبل بسبب فيروس كورونا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بالجولة الحالية بسبب وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في الناديين.

وتم الكشف عن إصابة 13 حالة داخل نادي برينتفورد بفيروس كورونا بين لاعبين والطاقم الفني.

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وقال فرانك في تصريحات نقلها موقع بي بي سي: "حالات كورونا ظهرت في جميع أندية الدوري الإنجليزي".

وأضاف "الكل يتعامل معها ولكن الجميع لديه مشكلة في اللحظة الحالية".

وشدد مدرب برينتفورد "تأجيل هذه الجولة من الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة سيمنح الجميع أسبوعا على الأقل لمعالجة الأمر".

وكانت بداية التأجيلات في مواجهة توتنام ضد برايتون بسبب عدد من الإصابات في فريق السبيرز.

وأخر المباريات المؤجلة كانت مواجهة بيرنلي أمام واتفورد أمس الأربعاء قبل ساعتين ونصف من انطلاقها بسبب حالات كورونا في صفوف واتفورد.

ويلعب برينتفورد أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي مساء السبت قبل أن يواجه تشيلسي في ربع نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وأوضح فرانك "كان النادي على اتصال بشكل منتظم مع مسؤولي الدوري الإنجليزي خلال اليومين الماضيين".

وتابع "أوصي باللقاح بكل تأكيد ولدينا الكثير من اللاعبين الذين تم تطعيمهم مرتين".

واختتم تصريحاته "أعتقد أن الأمر بسيط للغاية وكل مدرب يريد الفوز بشدة لكن يجب أن تكون الأمور أكثر شفافية من الشخص الذي يضع القواعد".

الدوري الإنجليزي برينتفورد
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