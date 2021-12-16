كأس العرب - إصابة مدافع تونس بقطع في الرباط الصليبي

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

ياسين مرياح - جوردان آيو - تونس - غانا - الصورة من كاف

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصابة ياسين مرياح مدافع نسور قرطاج بقطع في الرباط الصليبي بعد إصابته في مباراة مصر بكأس العرب.

وأصيب مرياح في لقاء نصف نهائي كأس العرب الذي انتهى بفوز قاتل لمنتخب بلاده في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأفاد الاتحاد التونسي في بيان: "أكدت الفحوصات و الكشوفات التي أجريت على ياسين مرياح إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

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وأضاف البيان "شكرا ياسين مرياح.. ننتظرك في نجاحات أخرى، نرجو لياسين الشفاء والعودة السريعة للملاعب".

مدافع العين الإماراتي تعرض للإصابة في الركبة وسقط 3 مرات داخل الملعب قبل أن يستبدل في الدقيقة 40.

وبذلك سيفتقد المنتخب التونسي خدمات مرياح في كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل، ومباراتي الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 في مارس المقبل.

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