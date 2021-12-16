رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام نيوكاسل

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي مساء الخميس.

الهدف المنتظر من صلاح يوم الخميس سيكون الخامس له على التوالي في ملعب أنفيلد ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

ليصبح اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول الذي يسجل أمام نيوكاسل بملعب أنفيلد لـ5 مواسم متتالية، إذ أنه يتعادل حاليا في الرقم القياسي بالتسجيل أمامهم لـ4 مواسم متتالية مع روجر هانت الذي فعلها بين عام 1961 و1967.

لو سجل صلاح أو صنع في مباراة نيوكاسل سيعادل الرقم القياسي الذي يملك جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بتسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي.

الدولي المصري يملك معدل تهديفي مميز أمام الفرق التي يدربها إيدي هاو، مدرب نيوكاسل الحالي، إذ سجل 8 أهداف في 6 مباريات أمام فريق بورنموث حين كان يدربه هاو، بمعدل هدف كل 65 دقيقة.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 225 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 146 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.