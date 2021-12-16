موعد مباريات الخميس 16 ديسمبر 2021.. ليفربول في الدوري الإنجليزي والدرجة الثانية بمصر

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 10:15

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

يشهد الدوري الإنجليزي ثلاث مباريات اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

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يحل توتنام هوتسبر ضيفا على ليستر سيتي في التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس 2 بريميوم.

بينما يستضيف تشيلسي فريق إيفرتون في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وأخيرا يلعب ليفربول ضد نيوكاسل في العاشرة مساء في ختام مباريات اليوم وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما في مصر فتقام مباريات الجولة 11 من منافسات مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.

ويستضيف حرس الحدود صاحب المركز الثاني فريق الأولمبي صاحب المركز الأول.

وتقام جميع المباريات في الثانية والنصف عصرا.

مواعيد مباريات اليوم ليفربول 16 ديسمبر
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