هالاند يعادل أوباميانج ويقود دورتموند للفوز على جرويتر فورث

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 00:16

كتب : FilGoal

هالاند

عاد بوروسيا دورتموند للانتصارات في الدوري الألماني بالفوز على جرويتر فورث بنتيجة 3-0 في الجولة 16.

وكان دورتموند قد خسر من بايرن ميونيخ وتعادل مع بوخوم في آخر جولتين، ليتسع الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر.

وعادل إرلينج هالاند رقم بيير إيمريك أوباميانج ولوثر إيميرتش بتسجيل 29 هدفا في عام ميلادي بقميص دورتموند في الدوري الألماني.

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وأمام النرويجي فرصة الانفراد بالرقم القياسي إذا سجل أمام هيرتا برلين في الجولة المقبلة والتي ستكون الأخيرة للفريق في 2021.

وصف المباراة

الدقيقة 21 شهدت هدفا ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل سجله ثورجان هازارد.

وفي الدقيقة 33 سجل هالاند الهدف الأول من ركلة جزاء.

وقبل 8 دقائق على نهاية اللقاء أضاف النرويجي الهدف الثاني، هدف هو الثالث عشر في الدوري بفارق 5 أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي متصدر ترتيب هدافي البوندسليجا.

وفي الدقيقة 89 سجل الهولندي دونيل مالين الهدف الثالث.

فوز رفع رصيد دورتموند إلى 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بينما ظل فورث متذيلا الترتيب برصيد 4 نقاط.

إرلينج هالاند بوروسيا دورتموند الدوري الألماني جرويتر فورث
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