أرسنال يشعل صراع المركز الرابع على حساب وست هام.. وولفز يفوز أخيرا خارج قواعده

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 23:52

كتب : FilGoal

مارتينيلي أرسنال كأس العرب

حقق أرسنال فوزا هاما على وست هام يونايتد بهدفين دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل مارتينيلي هدف أرسنال الأول في الدقيقة 48 بعد تمريرة مميزة من ألكساندر لاكازيت.

وتلقى فلادمير كوفال البطاقة الحمراء في الدقيقة 67 بعد تدخل قوي على لاكازيت احتسب الحكم بعده ذربة جزاء لأرسنال.

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ونجح فابيانسكي حارس وست هام في التصدي لضربة الجزاء من أمام ألكساندر لاكازيت.

وحسم سميث رو النقاط الثلاث لأرسنال في الدقيقة 87 بعد هجمة مرتدة وتمريرة من ساكا استقبلها رو وانطلق وسدد كرة أرضية على يسار فابيانسكي.

ووصل ديفيد مويس لمباراته الـ600 في البريميرليج ليكون رابع مدرب يصل لهذا الرقم.

فوز رفع رصيد وست هام يونايتد للنقطة 29 في المركز الرابع بينما تراجع وست هام يونايتد للمركز الخامس برصيد 28 نقطة.

ونجح ولفرهامبتون في تحقيق الفوز الأول له خارج قواعده منذ أكثر من شهرين على حساب برايتون بهدف سجله المغربي رومان سايس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وامتدت المباراة لـ 106 دقيقة و20 ثانية لتكون أطول مباراة في البريميرليج منذ مواجهة مانشستر سيتي وليفربول في سبتمبر 2017 والتي امتدت إلى 108 دقيقة و35 ثانية.

وتعادل كريستال بالاس مع ساوثامبتون بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة.

تقدم ولفريد زاها لكريستال بالاس مبكرا في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل جيمس وارد براوس من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 32.

وارد براوس أصبح رابع أكثر لاعب يسجل من ضربات حرة في تاريخ البريميرليج على بعد 7 أهداف من ديفيد بيكام متصدر القائمة.

وتقدم أرماندو بروخا المعار من تشيلسي لساوثامبتون بالهدف الثاني في الدقيقة 36.

وعاد جوردان أيوو بالنتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة 65 بعد تمريرة من أودسون إدوارد.

التعادل رفع رصيد كريستال بالاس لـ20 نقطة في المركز الـ11 ووصل رصيد ساوثامبتون لـ17 نقطة في المركز الـ15.

أرسنال الدوري الإنجليزي كريستال بالاس وست هام يونايتد برايتون ولفرهامبتون ساوثامبتون
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