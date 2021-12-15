كرة يد - الأحمر على رأس قائمة مصر النهائية في دورة السعودية

أعلن منتخب مصر لكرة اليد القائمة المشاركة في الدورة الدولية الودية بالسعودية.

وضمت قائمة منتخب مصر 19 لاعبا للسفر إلى السعودية غدا الخميس.

وتبدأ الدورة من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والمغرب والبحرين.

وأعُلنت القائمة الأولية مطلع الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

وضمت القائمة التي اختارها الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، بالتنسيق مع المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، 19 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، وهم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - عمر خالد كاستلو

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب: سيف الدرع - مصطفى خليل

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

🌟 ١٩ بطل مصري يُشكلون قائمة منتخبنا الوطني في الدورة الودية بالمملكة العربية السعودية. 🇪🇬🇸🇦#EHF | #منتخب_مصر pic.twitter.com/zRqolvJwbr — EHF - الاتحاد المصري لكرة اليد (@EHFEGYPT) December 15, 2021

وتغادر بعثة منتخب مصر إلى السعودية في الثانية عشرة ظهر غد الخميس، برئاسة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر:

مصر × البحرين - الثالثة مساء الجمعة 17 ديسمبر على صالة القطيف

مصر × المغرب - الثالثة مساء الأحد 19 ديسمبر على صالة القطيف

مصر × السعودية - الخامسة مساء الثلاثاء 21 ديسمبر على صالة الدمام

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022.

وقرر الاتحاد المصري لكرة اليد استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة في بطولة الدوري الذهبي في فرنسا.