كرة يد - الأحمر يقود قائمة منتخب مصر في دورة السعودية.. استعدادا لأمم إفريقيا

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر لليد يحتفلون بالفوز على ألمانيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد قائمة منتخب مصر للرجال استعدادا لدورة السعودية الدولية قبل خوض منافسات أمم إفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في منافسات الدورة الدولية السعودية في الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر.

ويستعد منتخب مصر للدفاع عن لقب بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل في المغرب.

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وجاءت قائمة منتخب مصر بقيادة أحمد الأحمر كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد - شادي محمود خليل.

الجناح الأيمن: أكرم يسري - عمر خالد كاستلو - عمر سامي.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح.

صانع ألعاب: سيف الدرع - مصطفى خليل - يوسف خالد جابر

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن قداح - عبد الرحمن فيصل.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا - أحمد هشام سيسا.

كرة يد منتخب مصر أحمد الأحمر
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