إيطاليا ضد الأرجنتين في يونيو بأول نسخة من كأس يورو أمريكا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 16:21

كتب : نادر عيد

احتفالات إيطاليا بالفوز بـ يورو 2020

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" اتفاقه مع نظيره الأوروبي "يويفا" على تدشين بطولة كأس يورو أمريكا التي ستجري بين بطلي القارتين.

والبداية ستكون في يونيو المقبل بين إيطاليا بطلة يورو 2020 والأرجنتين بطلة كوبا أمريكا 2021، البطولتان اللتان أقيمتا في يونيو الماضي بعد تأجيلهما لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيتم تحديد ملعب المباراة في وقت لاحق.

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وأوضح كونميبول اتفاقه مبدئيا مع يويفا على إقامة 3 نسخ من البطولة الجديدة.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن اللقاء قد يجري في ملعب دييجو أرماندو مارادونا الخاص بنادي نابولي الإيطالي.

وهو الملعب الذي تحول اسمه من سان باولو إلى مارادونا بعد وفاة أسطورة النادي ومنتخب الأرجنتين في 2020.

إيطاليا الأرجنتين كأس يورو أمريكا
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