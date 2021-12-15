تشكيل أرسنال - لاكازيت ومارتينيلي وساكا يقودون الهجوم أمام وست هام.. والنني بديل

أعلن مايكل أرتيتا تشكيل فريقه أرسنال تشكيله لمواجهة وست هام يونايتد اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي أرسنال مع وست هام على ملعب الإمارات في لقاء هام للمنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يغير أرتيتا في تشكيل فريقه الذي واجه ساوثامبتون فاز بثلاثة أهداف دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - بن وايت - تاكهيري تومياسو

خط الوسط : جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي - ألكساندر لاكازيت - بوكايو ساكا

وخرج محمد النني من قائمة أرسنال في المباراة

ويحتل أرسنال المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويتواجد وست هام في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.