تليجراف: 19 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل مانشستر يونايتد

أصبحت مباريات مانشستر يونايتد في البريميرليج مهددة بالتأجيل من جديد بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق.

بحسب جيمس داكر صحفي تليجراف، فإن 19 حالة إيجابية متواجدة داخل مانشستر يونايتد بين لاعبي الفريق الأول والرديف والطاقم التدريبي.

وتأجلت مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا داخل الفريق.

وبحسب مانشستر إيفينينج نيوز، فإن 18 لاعبا تواجدوا اليوم في مقر تدريبات مانشستر يونايتد وخضعوا لفحص فيروس كورونا في السيارات قبل الدخول لـ الكارينجتون.

ومن غير المعروف حتى الآن إذا كانت مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون ستقام أم لا حتى الآن.

وتأجلت مباراتي توتنهام وبيرنلي، وواتفورد وبيرنلي في الدوري حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطلب أكثر من ناد تأجيل مباراته في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي منها ليستر سيتي وتوتنام ولكن رابطة البريميرليج رفضت التأجيل.