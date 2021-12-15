فينجر ينفي اهتمامه بمنصب المدير الرياضي لـ سان جيرمان

نفى آرسين فينجر المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اهتمامه بتولي منصب المدير الرياضي لباريس سان جيرمان.

وتحدث فينجر في تصريحات مقتضبة عبر إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "هذه تخيلات ما قبل أعياد الميلاد".

وواصل "لا أعرف من هو مصدر تلك الأنباء لكنها ليست حقيقية".

وانتشرت بعض الأنباء عن تتولي فينجر منصب المدير الرياضي لسان جيرمان حال رحيل ليوناردو عنه.

ومنذ رحيل فينجر عن تدريب أرسنال في عام 2018 لم يقم بتدريب أي ناد.

فيما يتولى فينجر منصب المدير الفني للاتحاد الدولي ويظل من أكبر الداعمين لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.