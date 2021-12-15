كأس العرب - ساسي: الدربي يُلعب على تفاصيل صغيرة.. وصاحب العزيمة الأكبر حقق الفوز

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

منتخب تونس - كأس العرب - فرجاني ساسي

شدد فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس أن التفاصيل الصغيرة حسمت مواجهة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب.

وخسر منتخب مصر أمام تونس بنتيجة 1-0 بهدف قاتل بالخطأ من عمرو السولية في الدقيقة +93. (طالع التفاصيل)

وقال ساسي عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "مبروك لتونس وحظ سعيد لمصر".

أخبار متعلقة
كأس العرب - المساكني: منتخب مصر أغلق كل الخطوط.. وقدمنا 1000% من أدائنا حنبعل المجبري: أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم كأس العرب - منذر الكبير: حصلنا على 20 كرة ثابتة.. وهذا انتصارانا الـ 15 في 2021 كأس العرب – السولية يسجل بالخطأ ويهدي تونس انتصارا قاتلا على مصر

وأضاف "كانت مباراة كبيرة، كنا أفضل في الشوط الأول وصنعنا عدة فرص".

وأكمل "في الشوط الثاني سنحت فرصا لمنتخب مصر من أخطائنا الدفاعية".

وأردف "هذه مباراة الدربي تُلعب على تفاصيل صغيرة".

وأتم "الفريق صاحب العزيمة الأكبر حقق الفوز".

فرجاني ساسي تونس مصر كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود كأس العرب - أيمن أشرف: هذا ما قاله كيروش لنا بعد الهزيمة ضد تونس.. الحكم أثر على اللقاء ولكن كأس العرب - المساكني: منتخب مصر أغلق كل الخطوط.. وقدمنا 1000% من أدائنا كأس العرب - حنبعل المجبري: أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود 2 دقيقة | منتخب مصر
كأس العرب - أيمن أشرف: هذا ما قاله كيروش لنا بعد الهزيمة ضد تونس.. الحكم أثر على اللقاء ولكن 18 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - ساسي: الدربي يُلعب على تفاصيل صغيرة.. وصاحب العزيمة الأكبر حقق الفوز 20 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - المساكني: منتخب مصر أغلق كل الخطوط.. وقدمنا 1000% من أدائنا 25 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - حنبعل المجبري: أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم 28 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - منذر الكبير: حصلنا على 20 كرة ثابتة.. وهذا انتصارانا الـ 15 في 2021 32 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب – السولية يسجل بالخطأ ويهدي تونس انتصارا قاتلا على مصر 50 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - كيروش: الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة.. والحكم أثر على سير اللقاء 51 دقيقة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة