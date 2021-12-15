كأس العرب - ساسي: الدربي يُلعب على تفاصيل صغيرة.. وصاحب العزيمة الأكبر حقق الفوز
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 19:33
كتب : FilGoal
شدد فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس أن التفاصيل الصغيرة حسمت مواجهة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب.
فرجاني ساسي
النادي : الدحيل
وخسر منتخب مصر أمام تونس بنتيجة 1-0 بهدف قاتل بالخطأ من عمرو السولية في الدقيقة +93. (طالع التفاصيل)
وقال ساسي عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "مبروك لتونس وحظ سعيد لمصر".
وأضاف "كانت مباراة كبيرة، كنا أفضل في الشوط الأول وصنعنا عدة فرص".
وأكمل "في الشوط الثاني سنحت فرصا لمنتخب مصر من أخطائنا الدفاعية".
وأردف "هذه مباراة الدربي تُلعب على تفاصيل صغيرة".
وأتم "الفريق صاحب العزيمة الأكبر حقق الفوز".
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