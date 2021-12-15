كأس العرب – السولية يسجل بالخطأ ويهدي تونس انتصارا قاتلا على مصر

سجل عمرو السولية قائد منتخب مصر هدفا بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليهدي تونس بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب.

والتقى منتخب مصر بمنافسه تونس اليوم الأربعاء في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك ينتظر منتخب تونس ملاقاة الفائز من قطر والجزائر في النهائي، فيما يواجه مصر الخاسر منهما.

واعتمد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على مهاجم وحيد مروان حمدي، خلفه الثلاثي حسين فيصل ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد سيد "زيزو"، كما عاد أحمد حجازي وأكرم توفيق بعد شفاء الأول من الإصابة وانتهاء إيقاف الثاني.

أما منتخب تونس فدفع منذر الكبير بمنتصر الطالبي المنضم حديثا لنسور قرطاج من فريق روبن كازان الروسي في قلب الدفاع، مع تواجد الثلاثي الهجومي يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري وحنبعل المجبري.

🔴 ثلاثي هجومي في قيادة هجوم تونس ومروان حمدي يقود هجوم منتخب مصر 🇪🇬🇹🇳 pic.twitter.com/30dL9N4TNO — FilGoal (@FilGoal) December 15, 2021

سيطرة تونسية

بدأ اللقاء بعرضية من محمد دراجير لاعب تونس تصدى لها محمد الشناوي بثبات.

وحول المساكني كرة عرضية من ركلة ركنية برأسية مرت بجوار مرمى منتخب مصر، تلاها رأسية أمن ركنية خرى من منتصر الطالبي مرت أعلى مرمى الشناوي.

سيطر منتخب تونس على الكرة واحتسب تسلل على سيف الدين الجزيري.

وأرسل زيزو تمريرة إلى أكرم توفيق لكن الأخير لم يستطع اللحاق بالكرة.

ومرر عمرو السولية بينية لداخل منطقة جزاء تونس لم تجد أي من لاعبي مصر.

تواصل استحواذ منتخب تونس على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي.

وتوقفت المباراة لعلاج ياسين مرياح قبل أن يسدد غيلان الشعلالي كرة قوية تصدى لها الشناوي بثبات.

واضطر منتخب تونس إجراء تبديل أول اضطراري بمشاركة محمد علي بن رمضان بدلا من ياسين مرياح المصاب.

وأرسل زيزو عرضية لمروان حمدي الذي حاول مرواغة لاعب تونس بدلا من التسديد مباشرة في الشباك لكنه أهدرها، واحتسب الحكم في النهاية تسلل على زيزو قبل إرسال العرضية.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

هدف قاتل

أجرى كيروش تبديلا بين شوطي اللقاء بمشاركة محمد شريف بدلا من أفشة.

وبدأ الشوط الثاني باستحواذ مصري على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى التونسي.

وفي الدقيقة 56 احتسب الحكم الإيراني على رضا فاجاني ركلة جزاء على أحمد حجازي بداعي إعاقة محمد علي بن رمضان.

لكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم قراره وأكد عدم وجود مخالفة على حجازي.

وفي الدقيقة 62 أرسل السولية بينية طولية إلى مروان حمدي الذي مررها سريعا إلى محمد شريف لكن تسديدته جاءت ضعيفة وأمسك بها حارس تونس.

وأجرى منتخب مصر تبديلا ثانيا بمشاركة مصطفى فتحي بدلا من حسين فيصل.

وأرسل محمد دراجير عرضية حولها الونش إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 75 أخطأ دفاع تونس في تشتيت الكرة وانطلق مروان حمدي صوب منطقة جزاء تونس وسدد مصطفى فتحي الكرة بيسراه بدلا من مروان لتذهب خارج الملعب ويحدث جدل بين لاعبي مصر.

ومن ركلة حرة حولها حجازي برأسية ذهبت لخارج الملعب لكن الحكم احتسب تسلل في النهاية على لاعب منتخب مصر.

وأخطأ حمدي فتحي في تمرير الكرة وكادت تتسبب في انفراد لصالح الجزيري لكن لاعب منتخب مصر قام بعرقلة نظيره التونسي ليحصل على إنذار.

وأجرى منتخب تونس تبديلا ثانيا في الدقيقة 81 بمشاركة نعيم السليتي بدلا من حنبعل المجبري.

وسدد زيزو كرة بيمناه من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس تونس بثبات.

ورد محمد علي بن رمضان بتسديدة لتونس من خارج منطقة الجزاء ذهبت لخارج المرمى.

ومن ركلة ركنية هرب الجزيري من رقابة أكرم توفيق وسدد الكرة برأسية ذهبت لأعلى مرمى منتخب مصر.

وأجرى كيروش تبديلا ثالثا بمشاركة أسامة فيصل بدلا من مروان حمدي.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع.

ومن هجمة مرتدة سريعة سدد السولية كرة بدون معنى إلى خارج الملعب.

وحصل منتخب تونس على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع على يسار منطقة جزاء مصر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع حولها السولية برأسه بخطأ في الشباك ليسجل هدف الانتصار القاتل لنسور قرطاج.