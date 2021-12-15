كأس العرب - المساكني: منتخب مصر أغلق كل الخطوط.. وقدمنا 1000% من أدائنا

كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود

كأس العرب - أيمن أشرف: هذا ما قاله كيروش لنا بعد الهزيمة ضد تونس.. الحكم أثر على اللقاء ولكن