كأس العرب - المساكني: منتخب مصر أغلق كل الخطوط.. وقدمنا 1000% من أدائنا
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 19:28
كتب : FilGoal
أوضح يوسف المساكني قائد منتخب تونس أن نسور قرطاج واجه صعوبة أمام منتخب مصر الذي أغلق كل الخطوط.
يوسف المساكني
النادي : العربي
وخسر منتخب مصر أمام تونس بنتيجة 1-0 بهدف قاتل بالخطأ من عمرو السولية في الدقيقة +93. (طالع التفاصيل)
وقال يوسف المساكني عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "كنا رجالا وقدمنا 1000% من أدائنا".
وأضاف "مباراة كانت صعبة ومنتخب مصر أغلق كل الخطوط".
وأكمل "الانتصار جاء في آخر لحظة ولا أستطيع وصف الفرحة".
وأردف "في آخر 10 دقائق ضغطنا كثيرا ولعبنا المخالفات سريعا وجاء الانتصار".
وأتم عن النهائي "لفريق يؤمن بنفسه والمدرب واللاعبين وركزنا حتى اللحظة الأخير ونعرف إمكانياتنا جيدا".
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود كأس العرب - أيمن أشرف: هذا ما قاله كيروش لنا بعد الهزيمة ضد تونس.. الحكم أثر على اللقاء ولكن كأس العرب - ساسي: الدربي يُلعب على تفاصيل صغيرة.. وصاحب العزيمة الأكبر حقق الفوز كأس العرب - حنبعل المجبري: أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم