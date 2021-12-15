كأس العرب - المساكني: منتخب مصر أغلق كل الخطوط.. وقدمنا 1000% من أدائنا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

يوسف المساكني - تونس

أوضح يوسف المساكني قائد منتخب تونس أن نسور قرطاج واجه صعوبة أمام منتخب مصر الذي أغلق كل الخطوط.

وخسر منتخب مصر أمام تونس بنتيجة 1-0 بهدف قاتل بالخطأ من عمرو السولية في الدقيقة +93. (طالع التفاصيل)

وقال يوسف المساكني عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "كنا رجالا وقدمنا 1000% من أدائنا".

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وأضاف "مباراة كانت صعبة ومنتخب مصر أغلق كل الخطوط".

وأكمل "الانتصار جاء في آخر لحظة ولا أستطيع وصف الفرحة".

وأردف "في آخر 10 دقائق ضغطنا كثيرا ولعبنا المخالفات سريعا وجاء الانتصار".

وأتم عن النهائي "لفريق يؤمن بنفسه والمدرب واللاعبين وركزنا حتى اللحظة الأخير ونعرف إمكانياتنا جيدا".

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