كأس العرب - منذر الكبير: حصلنا على 20 كرة ثابتة.. وهذا انتصارانا الـ 15 في 2021

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 19:21

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - منذر الكبير

يرى منذر الكبير المدير الفني لـ منتخب تونس أنه يستحق التأهل لنهائي كأس العرب 2021 على حساب مصر.

وخطف نسور قرطاج بطاقة التأهل إلى النهائي بهدف قاتل في +94 عن طريق عمرو السولية بالخطأ في مرماه. (طالع التفاصيل)

وقال منذر الكبير عقب المباراة عبر بي إن سبورتس: "سعيد من أجل الجماهير واللاعبين وتحدينا الصعوبات وأظهر اللاعبون معدنهم".

أخبار متعلقة
كأس العرب – السولية يسجل بالخطأ ويهدي تونس انتصارا قاتلا على مصر كأس العرب - كيروش: الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة.. والحكم أثر على سير اللقاء أحمد حسن: عندما رأيت الجماهير في كأس العرب تمنيت العودة للعب كأس العرب - بلايلي: سجلت هدفي في المغرب على طريقة كابتن ماجد

وأكمل "لعبنا بأسلوبنا وبمستوى عالي، حصلنا على 20 كرة ثابتة ووصلنا لمنطقة جزاء منتخب مصر القوي".

وأردف "قمنا بما يجب فعله وتأهلنا في النهائي".

وأكمل "المباراة لم تكن سهلة خاصة بعدما خسرنا ياسين مرياح في الشوط الأول للإصابة".

وواصل "لكن الفريق ظل متوازنا وقوي هجوميا".

وأتم "حققنا 15 انتصارا في 2021 وهو أكثر عدد من المباريات في تاريخ نسور قرطاج".

كأس العرب منذر الكبير تونس مصر
نرشح لكم
مباشر كأس العرب - الجزائر تواجه قطر في نصف النهائي كأس العرب - موعد مباراة مصر لتحديد المركزين الثالث والرابع.. والقنوات الناقلة تشكيل كأس العرب - عفيف والمعز في هجوم قطر.. وبونجاح يعود لقيادة الجزائر رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس
أخر الأخبار
مباشر كأس العرب - الجزائر تواجه قطر في نصف النهائي 4 دقيقة | كأس العرب 2021
تليجراف: 19 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل مانشستر يونايتد 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينجر ينفي اهتمامه بمنصب المدير الرياضي لـ سان جيرمان 29 دقيقة | الدوري الفرنسي
كأس العرب - موعد مباراة مصر لتحديد المركزين الثالث والرابع.. والقنوات الناقلة 36 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل كأس العرب - عفيف والمعز في هجوم قطر.. وبونجاح يعود لقيادة الجزائر 43 دقيقة | كأس العرب 2021
رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 45 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود 59 دقيقة | منتخب مصر
كأس العرب - أيمن أشرف: هذا ما قاله كيروش لنا بعد الهزيمة ضد تونس.. الحكم أثر على اللقاء ولكن ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة