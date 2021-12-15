كأس العرب - منذر الكبير: حصلنا على 20 كرة ثابتة.. وهذا انتصارانا الـ 15 في 2021

يرى منذر الكبير المدير الفني لـ منتخب تونس أنه يستحق التأهل لنهائي كأس العرب 2021 على حساب مصر.

وخطف نسور قرطاج بطاقة التأهل إلى النهائي بهدف قاتل في +94 عن طريق عمرو السولية بالخطأ في مرماه. (طالع التفاصيل)

وقال منذر الكبير عقب المباراة عبر بي إن سبورتس: "سعيد من أجل الجماهير واللاعبين وتحدينا الصعوبات وأظهر اللاعبون معدنهم".

وأكمل "لعبنا بأسلوبنا وبمستوى عالي، حصلنا على 20 كرة ثابتة ووصلنا لمنطقة جزاء منتخب مصر القوي".

وأردف "قمنا بما يجب فعله وتأهلنا في النهائي".

وأكمل "المباراة لم تكن سهلة خاصة بعدما خسرنا ياسين مرياح في الشوط الأول للإصابة".

وواصل "لكن الفريق ظل متوازنا وقوي هجوميا".

وأتم "حققنا 15 انتصارا في 2021 وهو أكثر عدد من المباريات في تاريخ نسور قرطاج".