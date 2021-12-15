كأس العرب - موعد مباراة مصر لتحديد المركزين الثالث والرابع.. والقنوات الناقلة

خسر المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العرب.

ويلعب المنتخب المصري مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويواجه الفراعنة الخاسر من مباراة قطر والجزائر التي ستقام في تمام التاسعة مساء اليوم.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل.

وتلعب المباراة في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس.

وتلعب المباراة النهائية في نفس اليوم، والساعة 5:00 مساء.