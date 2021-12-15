كأس العرب - موعد مباراة مصر لتحديد المركزين الثالث والرابع.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر

خسر المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العرب.

ويلعب المنتخب المصري مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويواجه الفراعنة الخاسر من مباراة قطر والجزائر التي ستقام في تمام التاسعة مساء اليوم.

أخبار متعلقة
كأس العرب – السولية يسجل بالخطأ ويهدي تونس انتصارا قاتلا على مصر كأس العرب - كيروش: الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة.. والحكم أثر على سير اللقاء مران الزمالك – حضور عبد الهادي وأمير عزمي.. وتألق شيكابالا وراحة لـ طارق حامد كلوب: فيرمينو جاهز للمشاركة أمام نيوكاسل

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل.

وتلعب المباراة في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس.

وتلعب المباراة النهائية في نفس اليوم، والساعة 5:00 مساء.

مصر كأس العرب موعد مباراة مصر
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود كأس العرب - أيمن أشرف: هذا ما قاله كيروش لنا بعد الهزيمة ضد تونس.. الحكم أثر على اللقاء ولكن كأس العرب - ساسي: الدربي يُلعب على تفاصيل صغيرة.. وصاحب العزيمة الأكبر حقق الفوز كأس العرب - المساكني: منتخب مصر أغلق كل الخطوط.. وقدمنا 1000% من أدائنا
أخر الأخبار
إيطاليا تواجه الأرجنتين في أول نسخ "النهائي" بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية 8 دقيقة | أوروبا
تشكيل أرسنال - لاكازيت ومارتينيلي وساكا يقودون الهجوم أمام وست هام.. والنني بديل 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس العرب - قطر (0) (0) الجزائر.. الأول يقترب من الثعالب 38 دقيقة | كأس العرب 2021
تليجراف: 19 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
فينجر ينفي اهتمامه بمنصب المدير الرياضي لـ سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
كأس العرب - موعد مباراة مصر لتحديد المركزين الثالث والرابع.. والقنوات الناقلة ساعة | منتخب مصر
تشكيل كأس العرب - عفيف والمعز في هجوم قطر.. وبونجاح يعود لقيادة الجزائر ساعة | كأس العرب 2021
رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة