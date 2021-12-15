كلوب: فيرمينو جاهز للمشاركة أمام نيوكاسل

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن مهاجمه روبرتو فيرمينو أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، وأولها أمام نيوكاسل يونايتد يوم الخميس، بعد الشفاء من الإصابة.

فيرمينو يغيب عن المباريات منذ نهاية أكتوبر الماضي بسبب الإصابة.

قال كلوب لموقع ليفربول: "تبدو الأمور جيدة في الوقت الحالي، لا إصابات جديدة. فيرمينو عاد إلى التدريب بشكل كامل".

وأضاف "كورتيس جونز شارك في جزء كبير من تدريب الثلاثاء".

وتابع "سيستمر غياب هارفي إليوت وقد يمتد لفترة طويلة، بينما يعاني ديفوك أوريجي مشكلة صغيرة، وأدريان أيضًا. الباقي على ما يرام".

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس.

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