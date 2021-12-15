صامويل إيتو يغرد حول استضافة الكاميرون لـ أمم إفريقيا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 17:29

كتب : FilGoal

صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

عقد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اجتماع مع وزير الرياضة الكاميروني لبحث استعدادات الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا.

وكتب صامويل إيتو عبر حسابه على تويتر: "كان لقاء رائعا مع السيد نارسيس مويل كومبي، وزير الرياضة والتربية البدنية من أجل تكثيف الاستعدادات لكأس إفريقيا للأمم العام المقبل".

وأضاف "مع بقاء 24 يومًا فقط حتى نستضيف كأس الأمم الأفريقية هنا في الكاميرون، فإن التعاون أمر أساسي".

أخبار متعلقة
صامويل إيتو رئيسا لـ الاتحاد الكاميروني لـ 4 أعوام إيتو: ميسي الأفضل ويستحق الفوز بكل شيء.. وهذا رأيي في عودة تشافي وألفيش لبرشلونة إيتو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيتو: مورينيو "الظاهرة" هو الوحيد القادر على جعل روما بطلا

وتأتي تغريدة إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد، كتأكيد على إصرار الكاميرون لاستضافة البطولة في موعدها.

ويدور حالة من اللغط حول مصير البطولة خلال الأيام الأخيرة، إذ تشير بعض التقارير لتأجيل البطولة، في حين يشير الآخرين لإقامتها في موعدها.

ومن المفترض أن تقام بطولة أمم إفريقيا يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

ويعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا على هامش بطولة كأس العرب، قد يتحدد فيه مصير البطولة.

كأس أمم إفريقيا كان يفترض أن تقام في الكاميرون عام 2019، قبل أن يٌسحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية، وتذهب البطولة إلى مصر.

صامويل إيتو الكاميرون بطولة أمم إفريقيا
نرشح لكم
كلوب: ليس لدي ما أقوله حول إمكانية تأجيل أمم إفريقيا رد غاضب من مدير العلاقات الإعلامية بـ كاف: مصدر معلومات التأجيل "لوبي" يقلل من إفريقيا التضارب مستمر.. سكاي تعلن إذاعة مباريات أمم إفريقيا بمشاركة 40 نجما من الدوري الإنجليزي مصدر بـ كاف لـ في الجول: اتحاد الأندية الأوروبية يرفض استدعاء اللاعبين لـ أمم إفريقيا في غياب "بروتوكول صحي مناسب"
أخر الأخبار
صامويل إيتو يغرد حول استضافة الكاميرون لـ أمم إفريقيا 12 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يكشف تشخيص إصابة كريم فؤاد 28 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: ليس لدي ما أقوله حول إمكانية تأجيل أمم إفريقيا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس العرب - مصر (0) - (0) تونس.. تغيير اضطراري ساعة | كأس العرب 2021
تشكيل منتخب تونس - الجزيري وساسي أساسيان ضد مصر.. ومعلول والمثلوثي ضمن دكة نارية ساعة | كأس العرب 2021
تشكيل منتخب مصر - عودة حجازي.. وأفشة ومروان أساسيان ضد تونس ساعة | كأس العرب 2021
بايرن يكشف إصابة كومان ساعة | الدوري الألماني
تقرير: يوفنتوس يسعى ضم إيكاردي وسط شائعات خلافه مع ميسي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة