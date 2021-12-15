صامويل إيتو يغرد حول استضافة الكاميرون لـ أمم إفريقيا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 17:29

كتب : FilGoal

صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

عقد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اجتماع مع وزير الرياضة الكاميروني لبحث استعدادات الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا.

وكتب صامويل إيتو عبر حسابه على تويتر: "كان لقاء رائعا مع السيد نارسيس مويل كومبي، وزير الرياضة والتربية البدنية من أجل تكثيف الاستعدادات لكأس إفريقيا للأمم العام المقبل".

وأضاف "مع بقاء 24 يومًا فقط حتى نستضيف كأس الأمم الأفريقية هنا في الكاميرون، فإن التعاون أمر أساسي".

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وتأتي تغريدة إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد، كتأكيد على إصرار الكاميرون لاستضافة البطولة في موعدها.

ويدور حالة من اللغط حول مصير البطولة خلال الأيام الأخيرة، إذ تشير بعض التقارير لتأجيل البطولة، في حين يشير الآخرين لإقامتها في موعدها.

ومن المفترض أن تقام بطولة أمم إفريقيا يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

ويعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا على هامش بطولة كأس العرب، قد يتحدد فيه مصير البطولة.

كأس أمم إفريقيا كان يفترض أن تقام في الكاميرون عام 2019، قبل أن يٌسحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية، وتذهب البطولة إلى مصر.

صامويل إيتو الكاميرون بطولة أمم إفريقيا
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