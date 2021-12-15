مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل

أوضح إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول أن مواجهة محمد صلاح في التدريبات بشكل يومي تفيد تطوره كلاعب.

قلب الدفاع الفرنسي انضم لليفربول الصيف الماضي قادما من لايبزيج، وشارك في 7 مباريات بواقع 630 دقيقة.

وقال كوناتي في تصريحات لموقع ناديه: "عندما كنت ألعب في الدوري الألماني كان لدي الكثير من الوقت للتفكير في رد فعل المنافس".

وأضاف "أما في إنجلترا حتى في التدريبات تكون الأمور صعبة. عندما تواجه صلاح أو ساديو ماني تعلم أن لديهم الكثير من الخبرة، ويكون الأمر مختلف حقا".

وأكمل "عندما تكون الكرة معك، يضغطان عليك بطريقة مذهلة. يمكن لأحدهما استخلاص الكرة منك وهز الشباك، لهذا يجب عليك أن تكون في قمة التركيز كل دقيقة، بل كل ثانية".

وتابع البالغ من العمر 22 عاما "كلاهما وصل لمستويات عالية ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا، إذا كنت تتدرب معهما كل يوم، بالطبع سوف تتطور وتتحسن وستكون أفضل كل يوم".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 225 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 146 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.