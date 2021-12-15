مانشستر سيتي يوجه رسالة لـ أجويرو بعد اعتزاله

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 13:35

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد إيفرتون - أجويرو

وجه نادي مانشستر سيتي رسالة إلى لاعبه السابق سيرجيو أجويرو بعدما أعلن اعتزال كرة القدم يوم الأربعاء.

وأعلن سرجيو أجويرو مهاجم برشلونة التوقف عن لعب كرة القدم بسبب مشاكل صحية.

وأفاد النادي في بيان: "الجميع في مانشستر سيتي يريدون أن ينتهزوا هذه الفرصة ليشكروا أجويرو على مساهمته الرائعة في نجاحنا على مدار العقد الماضي".

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وأضاف البيان "نتمنى لسيرجيو التوفيق بعد اعتزاله كرة القدم".

وعانى أجويرو من مشكلة صحية في القلب خلال مواجهة برشلونة لفريق ألافيس في الدوري الإسباني.

وقال أجويرو باكيا في مؤتمر صحفي بكامب نو: "إنها لحظة صعبة، اليوم سأتوقف عن لعب كرة القدم بسبب مشاكل صحية".

وأضاف "تواصل معي الطاقم الطبي وأبلغني بضرورة التوقف عن اللعب".

وكشف أجويرو "اتخذت قراري بعدم الاستمرار في كرة القدم منذ 10 أيام".

وشدد أجويرو "لست نادما على ذلك القرار رغم رغبتي بالاستمرار، ولكن صحتي الأهم".

وواصل "فعلت كل ما يمكنني فعله من أجل محاولة العودة من جديد والبحث عن أمل الاستمرار ولكن لم ينجح ذلك".

واختتم تصريحاته "لا أعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك ولكني أعلم أن هناك الكثير ممن يحبونني ويتمنون الأفضل لي".

وشارك أجويرو، أيقونة سيتي السابق، لمدة 165 دقيقة فقط مع برشلونة منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري.

ومثل أجويرو منتخب الأرجنتين في 101 مباراة وسجل 41 هدفا وتوج بكوبا أمريكا 2021 ونال وصافة كأس العالم 2014.

وهو أكثر من سجل في تاريخ مانشستر سيتي برصيد 260 هدفا.

وحقق أجويرو لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات وكأس الاتحاد مرة واحدة وكأس الرابطة الإنجليزية 6 مرات كما فاز بالسوبر الأوروبي مرة وبلقب كوبا أمريكا مرة.

وشارك أجويرو في 666 مباراة ونجح في تسجيل 379 هدفا وصناعة 146 آخرين.

سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي برشلونة
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