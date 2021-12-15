رد غاضب من مدير العلاقات الإعلامية بـ كاف: مصدر معلومات التأجيل "لوبي" يقلل من إفريقيا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 12:54

كتب : FilGoal

لوكس سبتمبر

كتب مدير العمليات والعلاقات الإعلامية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لوكس سبتمبر تغريدات غاضبة حول التقارير التي تشير إلى إمكانية تأجيل كأس أمم إفريقيا المقررة يناير المقبل في الكاميرون.

وقال سبتمبر عبر تويتر، مشاركا خبر من جريدة ديلي ميل حول إمكانية التأجيل والذي تحدث عنه راديو مونت كارلو: "هذه أكاذيب".

وأضاف الجنوب إفريقي "لم يحدث اجتماع واحد تم مناقشة فيه (إلغاء البطولة)".

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وأوضح "جميعنا نعلم مصدر تلك المعلومات المغلوطة، من مجموعات ضغط (لوبي) دائما ما يقلل من إفريقيا".

وأتم سبتمبر "نحن نعرفهم".

زعم زعم راديو مونت كارلو أن كاف قد يعلن إلغاء النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وقالت الإذاعة في تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني: "كاف قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم إفريقيا".

وشرحت "أسباب التفكير في الإلغاء هي الصعوبات التنظيمية المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أوميكرون".

وأضافت "ذلك بجانب غضب الأندية الإنجليزية من فكرة رجوع اللاعبين الأفارقة من كأس أمم إفريقيا إلى حجر صحي يمنع الأندية من لاعبيها لفترة أطول".

ويأتي ذلك، في وقت علم فيه FilGoal.com أن اجتماع لجنة الطوارئ في كاف قد تأجل بعد أن كان مقررا أمس الثلاثاء.

حسبما علم FilGoal.com فإن تأجيل الاجتماع جاء بطلب شخصي من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المنتظر أن يقام الاجتماع على هامش نهائي كأس العرب في قطر بداية الأسبوع المقبل.

وسيحضر ذلك الاجتماع كل من إنفانتينو وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي.

هذا بالإضافة لأعضاء لجنة الطوارئ في كاف، وأعضاء لجنة التفتيش، مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المنتخب حديثا، والذي سيحضر الاجتماع بناء على رغبة إنفانتينو.

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