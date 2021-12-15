التضارب مستمر.. سكاي تعلن إذاعة مباريات أمم إفريقيا بمشاركة 40 نجما من الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

صامويل إيتو - كأس أمم إفريقيا 2019 - أمم إفريقيا

يستمر تضارب التقارير بشأن مصير بطولة أمم إفريقيا المقرر لها في الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير في الكاميرون.

وكانت راديو مونت كارلو الفرنسية قد أشارت إلى احتمالية إلغاء النسخة الحالية بسبب خوف اتحاد الأندية الأوروبية استدعاء لاعبيها في غياب بروتوكول صحي مناسب.

وفي الوقت نفسة أعلنت شبكة سكاي سبورتس عن إذاعة جميع مباريات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير بالكاميرون والبالغ عددهم 52 مباراة.

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وأبرز شبكة سكاي سبورتس عن خوض ما يقرب من 40 نجما من الدوري الإنجليزي في البطولة.

ويأتي محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول على قائمة اللاعبين المقرر ظهورهم في البطولة وآخرون أمثال ساديو ماني ورياض محرز وإدوارد ميندي وبيير أوباميانج وتوماس بارتي وكيليشي إيهيناتشو ويلفريد زاها وسعيد بن رحمة.

وتقام النسخة 33 من كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون وكان النسخة السابقة في 2019 قد أقيمت في مصر وفازت بها الجزائر.

ومن جانبه صرح جاري هيوز مدير كرة القدم بشبكة سكاي سبورتس: "هذه أخبار رائعة لعشاق كرة القدم الذين يحبون مشاهدة أفضل اللاعبين في العالم ومنهم محمد صلاح وماني ومحرز".

واختتم تصريحاته "يسعدنا إضافة منافسة أمم إفريقيا لعروضنا الكروية في إنجلترا وأيرلندا والتي تشمل بالفعل الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الاسكتلندي بالإضافة لمباريات دولية في تصفيات كأس العالم".

أمم إفريقيا سكاي
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