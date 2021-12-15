جيرارد يتحدث عن عودة فيلا للمراكز الـ10 الأولى في الدوري الإنجليزي

أسهب ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا في الإشادة بما قدمه فريقه في الانتصار على نوريتش سيتي 2-0 بالدوري الإنجليزي.

الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" فاز في ملعب كارو رود ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وقال جيرارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المجيء إلى هنا والفوز بهذه الطريقة كما فعلنا ممتعا حقا".

وأكمل أسطورة ليفربول "من الجيد الفوز والعودة إلى المراكز العشرة الأولى".

ورفع فيلا رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري، بعدما كان يحتل المركز الـ15 بـ10 نقاط قبل تولي جيرارد المسؤولية خلفا لدين سميث.

وأضاف "لقد كان أداءً قويا حقا خارج الأرض، حافظنا على شباكنا نظيفة، وكان هناك الكثير من العروض الجيدة لهذه المجموعة من اللاعبين".

وتابع "هدفان رائعان من لاعبا الأكاديمية، لقد كان أسبوعا مليئا بالتحديات خلف الكواليس، خسرنا لاعبان بسبب فيروس كورونا، وكذلك مارفيلوس ناكامبا بسبب الإصابة، واجهنا التحديات بطرق مختلفة".

وأتم "الآن نحن بحاجة إلى التعافي بأفضل طريقة ممكنة من أجل مواجهة بيرنلي القادمة".