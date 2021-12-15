جيرارد يتحدث عن عودة فيلا للمراكز الـ10 الأولى في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 12:13

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد مدربا جديدا لأستون فيلا

أسهب ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا في الإشادة بما قدمه فريقه في الانتصار على نوريتش سيتي 2-0 بالدوري الإنجليزي.

الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" فاز في ملعب كارو رود ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وقال جيرارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المجيء إلى هنا والفوز بهذه الطريقة كما فعلنا ممتعا حقا".

أخبار متعلقة
رئيس أتليتكو مدريد ينفي احتمالية رحيل جواو فيليكس جوارديولا: جودة لاعبي سيتي هي سبب السباعية.. ولم أرغب في المخاطرة بسيلفا دي بروين: العديد من الأشياء خارج سيطرتي حدثت هذا العام خدعوك فقالوا مدير كرة القدم.. مانشستر سيتي يفترس ليدز بسباعية ويحافظ على صدارة الدوري

وأكمل أسطورة ليفربول "من الجيد الفوز والعودة إلى المراكز العشرة الأولى".

ورفع فيلا رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري، بعدما كان يحتل المركز الـ15 بـ10 نقاط قبل تولي جيرارد المسؤولية خلفا لدين سميث.

وأضاف "لقد كان أداءً قويا حقا خارج الأرض، حافظنا على شباكنا نظيفة، وكان هناك الكثير من العروض الجيدة لهذه المجموعة من اللاعبين".

وتابع "هدفان رائعان من لاعبا الأكاديمية، لقد كان أسبوعا مليئا بالتحديات خلف الكواليس، خسرنا لاعبان بسبب فيروس كورونا، وكذلك مارفيلوس ناكامبا بسبب الإصابة، واجهنا التحديات بطرق مختلفة".

وأتم "الآن نحن بحاجة إلى التعافي بأفضل طريقة ممكنة من أجل مواجهة بيرنلي القادمة".

أستون فيلا ستيفن جيرارد نورويتش سيتي
نرشح لكم
جوارديولا: جودة لاعبي سيتي هي سبب السباعية.. ولم أرغب في المخاطرة بسيلفا موعد مباريات الأربعاء 15 ديسمبر 2021.. نصف نهائي كأس العرب والدوري الإنجليزي دي بروين: العديد من الأشياء خارج سيطرتي حدثت هذا العام بييلسا: قدمنا أسوأ أداء لنا على الإطلاق.. ولا يوجد مبرر للنتيجة
أخر الأخبار
التضارب مستمر.. سكاي تعلن إذاعة مباريات أمم إفريقيا بمشاركة 40 نجما من الدوري الإنجليزي 9 دقيقة | إفريقيا
جيرارد يتحدث عن عودة فيلا للمراكز الـ10 الأولى في الدوري الإنجليزي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس أتليتكو مدريد ينفي احتمالية رحيل جواو فيليكس 30 دقيقة | الدوري الإسباني
نادي "زد" يعلن استضافة أكبر بطولة لرياضة البادل في مصر بمشاركة 128 لاعبا 42 دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا: جودة لاعبي سيتي هي سبب السباعية.. ولم أرغب في المخاطرة بسيلفا 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - نور الشربيني تواجه مفاجأة إنجلترا في نصف نهائي بلاك بول 49 دقيقة | رياضات أخرى
أحمد حمدي: توقيت خروجي من الجونة كان صائبا.. يسألونني في كندا عن محمد صلاح 58 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف لـ في الجول: اتحاد الأندية الأوروبية يرفض استدعاء اللاعبين لـ أمم إفريقيا في غياب "بروتوكول صحي مناسب" 58 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة