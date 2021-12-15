مصدر بـ كاف لـ في الجول: اتحاد الأندية الأوروبية يرفض استدعاء اللاعبين لـ أمم إفريقيا في غياب "بروتوكول صحي مناسب"

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن خطاب من اتحاد الأندية الأوروبية، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن غياب البروتوكولات الصحية المناسبة عن كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون يناير المقبل.

وبالتالي، قال خطاب اتحاد الأندية الأوروبية إن غياب ذلك البروتوكول سيصعب فكرة استدعاء اللاعبين الأفارقة المشاركين في البطولات الأوروبية، للبطولة.

وقال خطاب اتحاد الأندية الأوروبية والذي حصل FilGoal.com على نسخة منه: "مع اقتراب النافذة الدولية الخاصة بيناير 2022 وكأس أمم إفريقيا، أصحاب المصلحة عليهم التعامل مع أخطار وباء كورونا، والمحاذير التي تطبقها الحكومات للوقاية منه".

وأوضح "حسب معرفتكم، الوباء وتبعاته رفعت 3 مخاوف للأندية بخصوص ترك لاعبيها للمنتخبات. الأول هو حماية صحتهم، والثاني هو أن الأندية يجب ألا تجبر على اللعب دون لاعبيها في مبارياتها، والثالث هو عودة اللاعبين للعب بعد انتهاء مهمتهم الدولية في وقت مناسب بالنظر للقواعد الموضوعة".

وشدد "تلك المخاوف المشروعة في وجهة نظر اتحاد الأندية الأوروبية، يجب أن تصب في 3 مبادئ هامة وهي، أن كل اتحاد أهلي يرغب في استدعاء لاعب عليه أن يوضح لناديه أن كل البروتوكولات الطبية قد تم تنفيذها بشكل حرفي. كما تعلمون الكثير من الاتحادات الأهلية قد فشلت مؤخرا في هذا الأمر مع وجود حالة مقلقة من الإهمال".

وكشف "المبدأ الثاني هو أنه لا يجب أن يكون هناك استدعاء إجباري في تلك الظروف خاصة وأن فترة ترك اللاعبين ستتزامن مع مباريات للأندية الأوروبية".

واستدرك "المبدأ الثالث هو أن بعض اللاعبين لن يشاركوا مع أنديتهم لفترة أطول من فترة ترك اللاعبين نظرا لظروف الحجر أو محاذير السفر".

وأوضح "بحسب اجتماع اتحاد الأندية الأوروبية في 2 ديسمبر، تلك المبادئ الثلاثة يجب احترامها، وفي حال عدم حدوث ذلك، اللاعبون يجب ألا يتم تركهم للعب لمنتخباتهم".

وشرح "في الوقت الحالي، تلك المبادئ لا يتم احترامها بالنظر لنافذة يناير الدولية. كما نعلم، كاف لم يضع بروتوكولا طبيا مناسبا لكأس أمم إفريقيا، وفي غيابه لن تستطيع الأندية إرسال لاعبيها للبطولة".

وأتم "من أجل أن ترسل الأندية لاعبيها، خاصة الأندية الإنجليزية والفرنسية، حيث تقام المباريات حتى بداية يناير وبالتالي تتزامن مع البطولة التي تبدأ نافذتها الدولية يوم 27 ديسمبر، يبدو الأمر غير قابل للتنفيذ".

ويأتي ذلك الخطاب، المرسل قبل 5 أيام، ليضيف للمخاوف بشأن إلغاء البطولة. فقد زعم زعم راديو مونت كارلو أن كاف قد يعلن إلغاء النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وقالت الإذاعة في تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني: "كاف قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم إفريقيا".

وشرحت "أسباب التفكير في الإلغاء هي الصعوبات التنظيمية المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أوميكرون".

وأضافت "ذلك بجانب غضب الأندية الإنجليزية من فكرة رجوع اللاعبين الأفارقة من كأس أمم إفريقيا إلى حجر صحي يمنع الأندية من لاعبيها لفترة أطول".

ويأتي ذلك، في وقت علم فيه FilGoal.com أن اجتماع لجنة الطوارئ في كاف قد تأجل بعد أن كان مقررا أمس الثلاثاء.

حسبما علم FilGoal.com فإن تأجيل الاجتماع جاء بطلب شخصي من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المنتظر أن يقام الاجتماع على هامش نهائي كأس العرب في قطر بداية الأسبوع المقبل.

وسيحضر ذلك الاجتماع كل من إنفانتينو وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي.

هذا بالإضافة لأعضاء لجنة الطوارئ في كاف، وأعضاء لجنة التفتيش، مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المنتخب حديثا، والذي سيحضر الاجتماع بناء على رغبة إنفانتينو.

كما علم FilGoal.com أن التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش والذي سيتم إرساله لفيفا يوم الخميس المقبل أن الكاميرون قادرة على استضافة البطولة لكن في موعدها المحدد سلفا وهو التاسع من يناير وليس قبل ذلك التاريخ.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أوضحت بروتوكولها الصحي في وقت سابق. (طالع من هنا)