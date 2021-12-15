رغم تقارير الإلغاء.. أمين عام كاف: لا يمكن أن نستريح لأننا نريد نسخة رائعة من كأس أمم إفريقيا

يرى الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فيرون موسينجو أومبا، تقدما كبيرا من قبل الكاميرون في استعدادات استضافة كأس أمم إفريقيا، لكنه "حث الجميع أيضا على العمل على مدار الساعة لضمان أن يكون كل شيء جاهز للمشاركة قبل المباراة الافتتاحية المقررة يوم 9 يناير 2022".

وأتت تصريحات فيرون من خلال الموقع الرسمي لـ كاف، رغم تقارير آخرها من راديو مونت كارلو تشير إلى تفكير كاف في إلغاء البطولة.

وقال الموقع الرسمي لـ كاف: "ويتواجد موسينجو أومبا حاليًا في الكاميرون للانضمام إلى فريق كاف الموجود بالفعل في الموقع للعمل مع لجنة التنظيم المحلية وحكومة الكاميرون في ترتيبات الحدث. وعقد الأمين العام أمس عدة اجتماعات مع كل من وزير الرياضة نارسيس مويل كومبي ، ووزير الصحة العامة ماناودا مالاخي".

وأضاف كاف "بتوجيهات من رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي ، الذي بدأ مناقشات مع حكومة الكاميرون حول النهج الصحي وبروتوكولات فيروس كورونا في كأس الأمم الأفريقية ، توصل الاجتماع بين كاف ووزارة الصحة إلى عدد من التفاصيل المتعلقة بالمسابقة وتوصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحكومة الكاميرون إلى أرضية مشتركة بشأن نهج المنافسة في يناير. سيتم الكشف عن تفاصيل ونتائج هذه المناقشات في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وقال فيرون موسينجو أومبا "كانت الاجتماعات مهمة في الحصول على مستوى من التفاهم بشأن حالة الاستعداد في الكاميرون. هناك الكثير من العمل الذي يتم القيام به. علينا أن نستمر بنفس الزخم. لا يمكننا أن نرتاح. علينا العمل على مدار الساعة. أنا لا أستريح ، اللجنة المنظمة المحلية لا يمكنها أن تستريح. كاف لا يمكن أن يستريح. يجب على الجميع الانضمام إلى الجهود. نريد أن نرى نسخة عظيمة من كأس الأمم الإفريقية هنا في الكاميرون في يناير من العام المقبل."

وأوضح "هناك الكثير من التقدم في معظم الأمور التشغيلية وهناك عمل يتم إنجازه ليل نهار من قبل الدولة المضيفة ، الكاميرون لضمان أن جميع مرافق الفرق جاهزة. نحن نعلم الجهد الهائل الذي يبذله الجميع كجزء من اللمسات الأخيرة على الأرض. نحن نرى هذا التقدم ، ونعترف به ".

ويأتي ذلك، في وقت علم فيه FilGoal.com أن اجتماع لجنة الطوارئ في كاف قد تأجل بعد أن كان مقررا أمس الثلاثاء.

حسبما علم FilGoal.com فإن تأجيل الاجتماع جاء بطلب شخصي من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المنتظر أن يقام الاجتماع على هامش نهائي كأس العرب في قطر بداية الأسبوع المقبل.

وسيحضر ذلك الاجتماع كل من إنفانتينو وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي.

هذا بالإضافة لأعضاء لجنة الطوارئ في كاف، وأعضاء لجنة التفتيش.

كما علم FilGoal.com أن التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش والذي سيتم إرساله لفيفا يوم الخميس المقبل أن الكاميرون قادرة على استضافة البطولة لكن في موعدها المحدد سلفا وهو التاسع من يناير وليس قبل ذلك التاريخ.

وبناء عليه وقبل الاجتماع المقبل في قطر فهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة بشأن البطولة.

** إقامة البطولة في موعدها.

** تأجيل البطولة للصيف المقبل ولكن ذلك لن يتم إلا بشرط موافقة الكاميرون لأن ذلك موعد هطول الأمطار الموسمية هناك.

** إلغاء إقامة البطولة في الكاميرون رسميا وتوجيه الأنظار لإقامة نسخة 2023 المحددة من قبل في كوت ديفوار.