راديو مونت كارلو: كاف قد يعلن إلغاء كأس أمم إفريقيا لسببين

زعم راديو مونت كارلو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد يعلن إلغاء النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وقالت الإذاعة في تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني: "كاف قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم إفريقيا".

وشرحت "أسباب التفكير في الإلغاء هي الصعوبات التنظيمية المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أوميكرون".

وأضافت "ذلك بجانب غضب الأندية الإنجليزية من فكرة رجوع اللاعبين الأفارقة من كأس أمم إفريقيا إلى حجر صحي يمنع الأندية من لاعبيها لفترة أطول".

ويأتي ذلك، في وقت علم فيه FilGoal.com أن اجتماع لجنة الطوارئ في كاف قد تأجل بعد أن كان مقررا أمس الثلاثاء.

حسبما علم FilGoal.com فإن تأجيل الاجتماع جاء بطلب شخصي من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المنتظر أن يقام الاجتماع على هامش نهائي كأس العرب في قطر بداية الأسبوع المقبل.

وسيحضر ذلك الاجتماع كل من إنفانتينو وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي.

هذا بالإضافة لأعضاء لجنة الطوارئ في كاف، وأعضاء لجنة التفتيش.

كما علم FilGoal.com أن التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش والذي سيتم إرساله لفيفا يوم الخميس المقبل أن الكاميرون قادرة على استضافة البطولة لكن في موعدها المحدد سلفا وهو التاسع من يناير وليس قبل ذلك التاريخ.

وبناء عليه وقبل الاجتماع المقبل في قطر فهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة بشأن البطولة.

** إقامة البطولة في موعدها.

** تأجيل البطولة للصيف المقبل ولكن ذلك لن يتم إلا بشرط موافقة الكاميرون لأن ذلك موعد هطول الأمطار الموسمية هناك.

** إلغاء إقامة البطولة في الكاميرون رسميا وتوجيه الأنظار لإقامة نسخة 2023 المحددة من قبل في كوت ديفوار.