موعد مباريات الأربعاء 15 ديسمبر 2021.. نصف نهائي كأس العرب والدوري الإنجليزي

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

مروان داوود يسجل ويحتفل بهدف مصر في الأردن

تقام اليوم الأربعاء منافسات مباراتي نصف نهائي كأس العرب وأربع مباريات من الدوري الإنجليزي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم 15 ديسمبر 2021 من هنا

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يلعب منتخب مصر أمام تونس في الخامسة من مساء اليوم في افتتاح نصف نهائي كأس العرب.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورت 1 والكأس 1 وأون تايم سبورتس.

أما المباراة الأخرى بين قطر والجزائر فتقام في التاسعة مساء على نفس القنوات.

كما تقام أربع مباريات في الدوري الإنجليزي بينهم ثلاث لقاءات في التاسعة والنصف مساء.

إذ يستضيف كريستال بالاس فريق ساوثامبتون وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

ويحل واتفورد ضيفا على بيرنلي وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 إكسترا.

ويستضيف إيفرتون فريق وولفرهامبتون وتذاع عبر بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وأخيرا تختتم مباريات اليوم بمواجهة بين أرسنال ووست هام يونايتد في العاشرة مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

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