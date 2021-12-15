بييلسا: قدمنا أسوأ أداء لنا على الإطلاق.. ولا يوجد مبرر للنتيجة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 00:26

كتب : عبد الرحمن فوزي

مارسيلو بييلسا

شدد مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد على أن فريقه قد قدم أسوأ أداء له على الإطلاق أمام مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بسبعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بييلسا في تصريحات لشبكة بي تي سبورتس عقب المباراة: "لا يوجد شيء إيجابي يمكننا الخروج به من الأداء الذي قدمناه".

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واستمر "لا استطيع أن أجد شيء يمكننا تقديره، عندما لا يوجد شيء جيد لا تفشل الأفراد ولكن المنظومة، ليس هناك أي مبرر يمكنني تقديمه".

وتابع "لقد سارت المباراة بالظبط كما كنا نظن بأنها ستسير، لقد أعددنا نفسنا لتجنب ذلك ولم نتمكن من الحصول على أي شيء".

وأضاف "أسلوبهم المعتاد هو ما جربناه في المباراة بأكملها، بالتأكيد إذا فعلنا العكمس فسوف نشعر بالأسى لعدم محاولة أي شيء لانتزاع الاستحواذ من الخصم".

وشدد "ما حاولنا فعله خلق خطرا على مرمانا، لم نفعل أي شيء بشكل جيد وكان ذلك واضحا على النتيجة".

وواصل "أنا أصر على أن كل ما حدث هو ما أردنا تجنبه بما أنه لا يوجد أي شيء نأخذه، فمن المحتم أن أتحمل مسؤولية هزيمة من ذلك النوع بالكامل".

وأتم "لم نلعب بشكل سيء مثل ذلك من قبل".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة الـ 41 في صدارة جدور ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 16.

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