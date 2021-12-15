مرموش: قرار كيروش فاجئني.. أريد الاستمرار في أوروبا وهذا الفارق مع الدوري المصري

قال عمر مرموش لاعب شتوتجارت ومنتخب مصر إن تفاجأ من دفع كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة به أساسيا في مواجهة ليبيا عقب استدعائه.

عمر مرموش النادي : شتوتجارت

وتحدث مرموش لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لم أتفاجأ باشتراكي ضد ليبيا كنت متوقع أن ألعب بعد استدعائي لكن المفاجأة كانت في كوني أساسيا".

وواصل "توقعت اختياري لمنتخب مصر نظرا للعبي في الدوري الألماني أحد أقوى المسابقات في العالم، وكان غريبا بالنسبة لي عدم اختياري في المنتخب الأولمبي لكن هذا ما حدث".

وأكمل "استقبالي في منتخب مصر كان جيدا وأعرف عصام الحضري ومحمد شوقي من فترتي في وادي دجلة".

وعن هدفه ضد ليبيا في مشاركته الدولية الأولى قال: "هدفي في مرمى ليبيا ساعدني كثيرا وأعطاني ثقة كبيرة بعد انضمامي للمنتخب".

وبسؤاله عن غيابه عن أولمبياد طوكيو 2020 قال: "الأولمياد ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية والنادي رفض انضمامي للمنتخب الأولمبي بالفعل".

وأضاف لاعب فولفسبورج ووادي دجلة السابق "لم أكن أشارك بصفة مستمرة مع المنتخب الأولمبي وهذا يعود لرؤية شوقي غريب وأتت لي فرصة مع المنتخب الأول وتمسكت بها".

وعن منتخب مصر قال: "لدينا منتخب قوي ونلعب بشكل جيد وجماعي وأتمنى أن نؤدي بشكل جيد ونتوج بلقب كأس أمم إفريقيا، منتخب مصر لا يذهب لأي بطولة إلا وهو يريد التتويج بها".

أما عن الخصم المفضل له لمواجهته في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 قال: "نركز في أنفسنا ونعرف أننا منتخب قوي ونستطيع مواجهة أي فريق".

وبسؤاله هل يعود للدوري المصري قال: "أريد الاستمرار في أوروبا وأتمنى مواصلة مسيرتي وأن أنضم لكبار الأندية وأركز مع شتوتجارت وسوف أستمر في أوروبا".

وأردف "هناك عروض من أندية أوروبية لكن هذا يعود لوكيلي فهذا عمله وأنا أركز في عملي وبعد ذلك نرى الأنسب".

وعن الدوري المفضل الذي يرغب في الانتقال إليه أجاب مرموش "أفضل اللعب في الدوري الإنجليزي وأتمنى اللعب بجوار محمد صلاح بالتأكيد لكن ليس من السهل الوصول لتلك الأندية، من المهم أن أؤدي جيدا مع فريقي حاليا".

وبسؤاله عن الفارق يبن الدوري المصري والألماني رد مرموش "الفارق هو الاحترافية، فلاعب الكرة ليس لاعبا في الملعب بل خارجه أيضا وتعلمت الكثير من الأشياء بسبب احترافي وأرى كيفية عمل اللاعبين في الخارج وأطبق النظام ذاته".

وعن إهداره ركلة جزاء مع شتوتجارت ضد فولفسبورج أجاب "انتهى الحديث حول طريقة تسديدي للركلة منذ يوم المباراة".

وشدد "قررت يومها تجربة طريقة جديدة في تسديد ركلات الجزاء ولم أكن أقصد الاستهزاء بأي شخص خاصة أنني لعب في فولفسبورج وتعلمت الكثير فيه".

وعن إصابته قال: "كل شيء يسير جيدا حاليا بعد شفائي من الإصابة التي تعرضت لها، وأنا دائما على تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر ومع اللاعبين وأتمنى لهم التتويج باللقب".

وأكمل "عقب إصابتي كنت أتواصل بشكل مستمر مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لأن الفترة المقبلة فترة هامة، وإرسال منتخب مصر شخص لمتابعة حالتي الصحية عقب إصابتي كان شعورا رائعا".

وعن رسالته لجماهير مصر قال مرموش: "نعمل بشكل جيد ونؤدي 100% مما لدينا لإظهار المنتخب بشكل جيد وسنحاول التأهل لكأس العالم 2022".