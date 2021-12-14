خدعوك فقالوا مدير كرة القدم.. مانشستر سيتي يفترس ليدز بسباعية ويحافظ على صدارة الدوري

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ليدز يونايتد بسبعة أهداف نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

سجل لمانشستر سيتي دي بروين هدفين وفيل فودين وجاك جريليش ورياض محرز وجون ستونز وناثان أكي.

التشكيل

عاد فيل فودين للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق ليعود رحيم ستيرلنج لمقاعد البدلاء.

واستمر غياب كايل ووكر للمباراة الثانية على التوالي، بينما يغيب جواو كانسيلو بعده حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة.

📋 غياب ووكر يتواصل.. وفودين يقود خط هجوم مانشستر سيتي أمام ليدز 🔵#في_انجلترا pic.twitter.com/tYJdJOH5E5 — FilGoal (@FilGoal) December 14, 2021

أحداث المباراة

إذا أردت وصفا للمباراة فقد تمنحك نتيجة المباراة الوصف الأمثل لما حدث.

لن يكون هناك مبررا للنتيجة الكبيرة بالطبع وقد تكون المباراة الأخيرة لمارسيلو بيلسا مع ليدز يونايتد ولكن دعنا نسلط الضوء على شيء آخر.

كم من مرة لعب ليدز يونايتد بنفس الطريقة أمام الكبار واستقبل عدد كبير من الأهداف في مباراة واحدة؟ عديد المرات نعم.

دعنا نعود بالذاكرة لمواجهة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الموسم الماضي، مارسيلو بيلسا قرر أن يغير فكرته ورغم لعبه لأكثر من شوط بـ10 لاعبين إلا أنه نجح أن يخرج فائزا في المباراة.

أغلق بيلسا المساحات ودفاع بشكل منظم واعتمد على المرتدات بدلا من رقابة رجل لرجل وفاز بهدفين مقابل هدف واحد.

ربما لو دخلنا داخل عقل بيب جوارديولا لوجدناه يضحك على ما يراه، يواجه خصما يترك له المساحات بسهولة، مجرد تحرك بسيط من أحد اللاعبين لخلق المساحة وتجد لاعب أو ربما اثنين من مانشستر سيتي منفرد بمرمى ميلييه حارس مانشستر سيتي.

غاب عديد اللاعبين عن ليدز يونايتد بسبب الإصابة وربما لو غير طريقته لم يكن ليفوز في هذه المباراة ولكنه بالطبع لن يخسر بهذا العدد من الأهداف ولن يظهر فريقه كمجموعة من الهواة.

شريط الاهداف بدأه فيل فودين في الدقيقة الثامنة بعد خطأ من دفاع ليدز يونايتد وتسديدة غيرت اتجاهها نحو المرمى.

هدف فودين هو الهدف رقم 500 لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في 207 ليكون أسرع مدرب يصل لهذا الرقم محطما رقم يورجن كلوب مع ليفربول في 234 مباراة.

وسجل جاك جريليش الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ضربة رأسية بعد عرضية رياض محرز وهي أحد مشاكل ليدز يونايتد الواضحة منذ الموسم الماضي.

هدف جريليش هو الأول له بالرأس في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة رقم 109 له.

ووسع كيفن دي بروين الفارق في الدقيقة 32 بعد تمريرة سحرية من الإسباني رودري.

4 دقائق بعد بداية الشوط الثاني كانت كافية ليسجل رياض محرز الهدف الرابع بتسديدة أرضية بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان.

وعاد كيفن دي بروين ليسجل الهدف الخامس بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

الدور جاء بعد ذلك على المدافعين، ليسجل جون ستونز الهدف السادس في الدقيقة 72 من متابعة لتسديدة قام بها بنفسه.

هدف ستونز هو الأول له منذ مارس 2021.

واختتم ناثان أكي مهرجان الأهداف في الدقيقة 78 بضربة رأسية بعد عرضية من فيل فودين.

بهذا الهدف، استقبل مارسيلو بيلسا 7 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

فوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 41 في الصدارة، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند 16 نقطة في المركز الـ16 بفارق خمس نقاط عن مناطق الهبوط.