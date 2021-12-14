انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (7) - (0) ليدز يونايتد.. زلزال في ملعب الاتحاد
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق77: الهدف السابع لمانشستر سيتي عن طريق ناثان أكي
ق73: الهدف السادس لمانشستر سيتي عن طريق جون ستونز
ق62: جووووووول خامس من تسديدة قوية من دي بروين من خارج منطقة الجزاء
ق59: تسديدة من هاريسون من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم
ق56: دخول فيرناندينو وخروج رودري
ق55: تسديدة قوية من دالاس من على حدود منطقة الجزاء تصطدم بالقائم
ق53: إلجاي جوندوجان يهدر فرصة الهدف الخامس بعد تمريرة رائعة من رياض محرز
ق52: محرز يسدد من ضربة حرة مباشرة وميلييه يتصدى
ق48: جووووووووول رابع عن طريق رياض محرز
ق46: خروج بيرناردو سيلفا ودخول إلكاي جوندوجان
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: تسديدة قوية من فودين بعد تمريرة دي بروين ولكن تمر بجوار القائم
ق32: جووووووول ثالث عن طريق دي بروين
ق28: تسديدة قوية من دي بروين يتصدى لها ميلييه
ق12: جووووول ثاني لمانشستر سيتي عن طريق جاك جريليش
ق8: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين
ق7: بيرناردو سيلفا يهدر أمام المرمى الخالي بعد تمريرة من كيفن دي بروين
بداية المباراة