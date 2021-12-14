خبر في الجول – سبب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لمناقشة مصير أمم إفريقيا.. و3 سيناريوهات متوقعة الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 21:10 كتب : محمد عبد العظيم كأس إفريقيا كأس أمم إفريقيا كاف فيفا نرشح لكم خبر في الجول - استدعاء 5 حكام مصريين لـ أمم إفريقيا مران الأهلي - عودة بعد راحة سلبية وجلسة بين موسيماني واللاعبين كأس العرب - مؤتمر منذر الكبير: نعرف كل صغيرة وكبيرة عن مصر.. ونهتم بما يساعدنا على الوصول للنهائي سفير مصر: لا أساس من الصحة لعدم جاهزية الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا أخر الأخبار مرموش يشارك في هزيمة شتوتجارت أمام بايرن بخماسية في ليلة تألق جنابري 7 دقيقة | الدوري الألماني كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة 7 دقيقة | مصر هل تعرف تاريخ مواجهات مصر وتونس جيدا؟ 19 دقيقة | لعبة في الجول خبر في الجول – سبب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لمناقشة مصير أمم إفريقيا.. و3 سيناريوهات متوقعة 35 دقيقة | إفريقيا تشكيل مانشستر سيتي - غياب ووكر يتواصل.. وفودين يقود خط الهجوم أمام ليدز 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي بلايلي العاشر - طائر الفينيق الأسطوري الذي بعث من الرماد ليتحول إلى "وحش كاسر" ساعة | تقرير في الجول الزمالك يتعادل مع الرائد السعودي وديا ساعة | مصر الإسماعيلي يتلقى إخطارا بتأجيل مباراته ضد فيوتشر 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول – سبب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لمناقشة مصير أمم إفريقيا.. و3 سيناريوهات متوقعة بلايلي العاشر - طائر الفينيق الأسطوري الذي بعث من الرماد ليتحول إلى "وحش كاسر" كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة كأس العرب - حجازي والشناوي وحمدي فتحي يشاركون في مران مصر قبل مواجهة تونس الزمالك يتعادل مع الرائد السعودي وديا الأكثر مشاهدة 1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 4 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 المصري 2 مصر للمقاصة انتهت الدوري الإسباني 1 قادش 1 غرناطة انتهت الدوري الإيطالي 2 روما 0 سبيزيا كالتشيو انتهت الدوري التركي 1 سيفاس سبور 0 جالاتا سراي انتهت الدوري التركي 3 غازي عنتاب 2 فنرباهتشة انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - ليدز يونايتد بعد قليل 22:00 الدوري الإنجليزي - نورويتش سيتي - أستون فيلا بعد قليل 21:45 الدوري الألماني 0 شتوتجارت 5 بايرن ميونيخ انتهت الدوري الألماني 1 فولفسبورج 0 كولن مباشر 14:53 الدوري البلجيكي 2 سيركل بروج 0 سيراينج انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال - وست هام يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - برايتون - ولفرهامبتون لم تبدأ 21:30 الدوري الإنجليزي - بيرنلي - واتفورد لم تبدأ 21:30 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس - ساوثامبتون لم تبدأ 21:30 كأس العرب 2021 - تونس - مصر لم تبدأ 17:00