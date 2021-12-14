تشكيل مانشستر سيتي - غياب ووكر يتواصل.. وفودين يقود خط الهجوم أمام ليدز

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليدز يونايتد ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وعاد فيل فودين للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق ليعود رحيم ستيرلنج لمقاعد البدلاء.

واستمر غياب كايل ووكر للمباراة الثانية على التوالي، بينما يغيب جواو كانسيلو بعده حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: أولكسندر زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - جون ستونز

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش - فيل فودين - رياض محرز

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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