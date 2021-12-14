الإسماعيلي يتلقى إخطارا بتأجيل مباراته ضد فيوتشر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 19:23

كتب : ياسر الشريف

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام الإسماعيلي

تلقى الإسماعيلي خطابا رسميا من لجنة المسابقات، يخطره بتأجيل مباراة الفريق أمام فيوتشر ضمن الجولة الثامنة للدوري.

وتم تأجيل المباراة إلى 29 ديسمبر، بدلا من إقامتها يوم 25 ديسمبر على استاد الإسماعيلية.

ويأتي التأجيل، بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد لقاء السوبر بين الأهلي والرجاء المغربي، والمقررة يوم 22 ديسمبر، وبالتالي تغيير موعد مواجهة الأهلي مع فيوتشر نفسه.

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ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده نقطتين بعد تعادلين و4 هزائم.

وسيلعب الفريق ضد مضيفه سموحة في 21 ديسمبر الجاري.

أما فيوتشر فيحتل المركز العاشر بـ 7 نقاط، ومواجهته المقبلة ضد الأهلي يوم 26 ديسمبر.

الإسماعيلي فيوتشر في الدوري
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