أنس جابر تعرض مضربها للبيع لصالح النجم الساحلي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن إقامة أنس جابر لاعبة التنس التونسية لمزاد علني لصالح النادي.

وستعرض أنس في المزاد مضربها الذي خاضت به بطولة إنديان ويلس للبيع وستبرع بالقيمة المالية التي ستحصل عليها إلى نادي النجم الساحلي والذي يمر بأزمة مالية، وسيبدأ المزاد بمبلغ 30 ألف دينار.

وكانت أنس جابر قد وصلت إلى نصف نهائي بطولة إنديان ويلس.

وتطير أنس جابر اليوم إلى أبو ظبي لخوض مباراة استعراضية ضد بليندا بيليسيتش، لتحتل محل إيما رادوكانو والتي أصيبت بفيروس كورونا.

وتحتل أنس المركز العاشر في الترتيب العالمي للاعبات التنس لتكون أول لاعبة عربية تصل إلى ذلك المركز.