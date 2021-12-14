أمير مرتضى: بنشرقي يعود الخميس بعد إجازة بإذن كارتيرون

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن الجناح المغربي أشرف بنشرقي سيعود للقاهرة يوم الخميس.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وقال أمير مرتضى منصور للموقع الرسمي لناديه: "بنشرقي حصل على إجازة من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بسبب عدم حصوله على راحة رفقة اللاعبين".

وأكمل "تم إخطار بن شرقي بالعودة للقاهرة الخميس المقبل للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز".

وشارك بنشرقي مع المغرب في كأس العرب، والتي ودعها أسود الأطلس من ربع النهائي على يد الجزائر بركلات الترجيح.

وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري. وتجري إدارة النادي الأبيض مفاوضات مع النجم المغربي بالوقت الحالي من أجل تمديد تعاقده.