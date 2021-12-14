أمير مرتضى يكشف آخر تطورات عودة أوناجم

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن تواصله مع مسئولي السفارة المصرية بالمغرب لتسهيل مهمة عودة محمد أوناجم لاعب الفريق.

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: " محمد أوناجم واجه أزمة بإغلاق الطيران في المغرب عقب عودته لبلده بيوم واحد فقط، مما تسبب في عدم عودته لمصر".

وأضاف "هناك قرارا بإغلاق الطيران بالمغرب حتى اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر. تواصلنا مع السفارة المصرية لمتابعة لمعرفة إمكانية تجديد الإغلاق من عدمها".

وأتم "نتواصل بشكل مستمر مع محمد أوناجم ومسئولي السفارة المصرية بالمغرب تمهيدا لعودة اللاعب في أسرع وقت ممكن".

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب 21 ديسمبر الحالي، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.