محمد صلاح يغيب عن ترشيحات فريق عام 2021 من فيفبرو

أعلنت "فيفبرو" رابطة اللاعبين الدوليين الأسماء المرشحة لفريق العام عن 2021، وشهدت غياب محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

القائمة التي ضمت 23 اسما لم تشهد تواجد اسم محمد صلاح.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيل العام في 17 يناير من العام المقبل أثناء حفل فيفا لجوائز الأفضل.

وينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في عام 2021 بجوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (طالع التفاصيل)

حراسة المرمى:

أليسون بيكر (ليفربول) – جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – إدوارد ميندي (تشيلسي)

الدفاع:

جوردي ألبا (برشلونة) – دافيد ألابا (ريال مدريد) – ألكسندر أرنولد (ليفربول) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – داني ألفيش (برشلونة) – روبن دياز (مانشستر سيتي)

الوسط:

سيرجي بوسكيتس (برشلونة) – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – فرينيكي دي يونج (برشلونة) – جورجينيو (تشيلسي) – كانتي (تشيلسي)

الهجوم:

كريم بنزيمة (ريال مدريد) – إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) – روميلو لوكاكو (تشيلسي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – نيمار (باريس سان جيرمان) – كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)