أشرف خضر لـ في الجول: اقتربنا من الاستقرار على الأسماء التي سنضمها في يناير

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 14:26

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف أشرف خضر عضو اللجنة الفنية للنادي الإسماعيلي أن التدعيمات الجديدة التي تم الاستقرار عليها قاربت على إتمام التعاقد معها.

وقال أشرف خضر لـ FilGoal.com: "اخترنا لاعبين يلعبوا ضمن فرقهم في الدوريات المحلية وبعضهم لاعبين بالمنتخبات".

وتابع "اعتمدنا في الاختيار على لاعبين يتم الدفع بهم فورا ولا ينتظروا فتره الإعداد البدني أو الفني".

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وأكمل "تشكيل الإسماعيلي يحتاج لتلك التدعيمات وبالتالي كان التركيز على من هو قدمه في الملعب".

وشدد خضر على تفاؤله للمرحلة المقبلة لمباريات الفريق وسيظهر بشكل أفضل.

وأتم "اعتمد في رؤيتي على ما يقدمه خوان براون المدير الفني في التدريبات من أفكار وخطط تدريبية ودرجة قبول اللاعبين لها وتنفيذها بشكل مُرضي".

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده نقطتين بعد تعادلين و4 هزائم.

وسيلعب الفريق ضد مضيفه سموحة في 21 ديسمبر الجاري.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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