أرسنال يسحب شارة القيادة من أوباميانج في عقوبة تأديبية

قرر نادي أرسنال يوم الثلاثاء سحب شارة القيادة من مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج ضمن عقوبة تأديبية.

وأفاد أرسنال في بيان: "بعد خرقه القواعد التأديبية الأسبوع الماضي، لن يكون بيير إيمريك أوباميانج قائد لفريقنا".

وأضاف "كما تم استبعاده من مباراة الأربعاء ضد وست هام يونايتد".

وأكمل البيان "نتوقع من كل لاعبينا، وخاصة قائد الفريق، العمل وفقا للقواعد والمعايير التي وضعناها جميعًا ووافقنا عليها".

وأتم بينا المدفعجية "نحن نركز بشكل كامل على مباراة وست هام".

وانتشرت تقارير عن تورط بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الفريق في شجار خلال التدريبات، نتج عنه قرار المدرب الإسباني باستبعاده.

قبل أيام، تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي لا يشارك مؤخرا مع الفريق في التشكيل الأساسي.

وعن ذلك قال أرتيتا: "لقد ارتكب مخالفة سلوكية، وهذا ينطبق على الجميع. الأمر غير قابل للتفاوض، وحين يحدث ذلك يخرج اللاعب من الفريق".

وتابع "أيا كان ما يحدث في غرف الملابس لا يمكنني مشاركته. أعتذر عن ذلك. أنا أقول فقط السبب ولا يمكنني الكذب. من جانبي لن أقول أبدا ماذا كانت المخالفة".

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كما قال أرتيتا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "هو لا يلعب ولا يسجل وهذا يؤثر على ثقته وحالته المزاجية، ولكن لا يجب تقبل الوضع بل يجب مواجهته وتغييره".

وأضاف "لدي علاقة جيدة للغاية مع كل اللاعبين، لأننا جميعا يجب أن نفهم أن علينا فعل الأفضل للنادي وللفريق".

وتابع "إذا كان بإمكاننا أن نستفيد من أي فرد سنفعل ذلك. القرارات ليست شخصية بل تأتي للحصول على أداء يمنح الأفضل للفريق".

وعن شائعات بيع أوباميانج في يناير قال أرتيتا: "لم نناقش شيئا كهذا أبدا، وإذا كان واحد من اللاعبين يعاني من الصعوبات يجب علينا أن نمنحه الدعم".

ويحتل أرسنال المركز السابع في ترتيب البريميرليج بـ23 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

يذكر أن أوباميانج الذي تراجع مؤخرا بين خيارات أرتيتا سجل 4 أهداف فقط في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وظهر مهاجم بروسيا دورتموند السابق في 15 مباراة مع أرسنال بكل البطولات هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 2.