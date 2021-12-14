جيرارد: لدينا 4 حالات إصابة بكورونا.. ولقاء نورويتش سيختلف عن مواجهة ليفربول

كشف ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف فريقه قبل خوض مباراة نورويتش سيتي يوم الثلاثاء.

ويحل فيلا الذي يضم المصري محمود حسن "تريزيجيه" ضيفا على نورويتش ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال جيرارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا حالتان في صفوف اللاعبين، ولدينا حالتان في الطاقم الفني، بسبب السرية الطبية، لن أفصح عن أي أسماء".

وأضاف "ليس هذا ما كنا نريده، ولكن علينا أن نتعامل مع الوضع وأن نتكيف معه".

وتابع المدرب الشاب "سنحاول ونستعد بأفضل طريقة ممكنة لمباراة نورويتش، ونتمنى كل الشفاء للذين جاءت نتيجتهم إيجابية".

وأكمل "كما يغيب مارفيلوس ناكامبا عن مباراة نوريتش سيتي بسبب الإصابة، فقد خضع مؤخراً لأشعة الرنين المغناطيسي والتي أكدت وجود مشكلة في الركبة".

مدرب نورويتش الحالي هو دين سميث الذي أقيل من تدريب فيلا قبل أسابيع وحل جيرارد بدلا منه.

وعن اللقاء أوضح أسطورة ليفربول قائلا "لقد كان لدينا الوقت لتحليل نورويتش. منذ أن تولى دين سميث تدريبهم".

وواصل "نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة تحت الأضواء في كارو روود. يعرف دين سميث الذي نواجهه الكثير عن هذه المجموعة واللاعبين بشكل فردي".

واستطرد ستيفن "الميزة هي أن هؤلاء اللاعبين يعرفون المدرب الذي سيواجهونه. لذلك هناك إيجابيات وسلبيات لكليهما".

وأتم "ستكون مباراة مختلفة تماما عن مواجهة ليفربول، مع كل الاحترام، نريد أن نظهر شراستنا في هذا اللقاء، سنحتاج إلى تقديم أداء جيد للغاية للحصول على نقاط المباراة".

فيلا يحتل المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نورويتش في المركز الأخير بعشر نقاط.