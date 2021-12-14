كارتيرون لـ في الجول: لا أعرف شيئا عن تعيين مساعدين لي.. والأهم مصلحة الزمالك

أوضح باتريس كارتيرون المدير الفني لـ نادي الزمالك أنه لا يعرف شيئا عن تعيين مساعدين له من قِبل رئيس النادي.

وعيّن مرتضى منصور، الثنائي مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد مساعدين لـ كارتيرون. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "لا أعرف شيئا عن تعيين مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد في الجهاز الفني".

وأضاف "لم يتم إبلاغي بشيء، لكن رئيس الزمالك له الحق في اتخاذ أي قرار لذلك لا توجد مشكلة لدي".

وأتم "لم يتم إخطاري لكن الأهم لي مصلحة الزمالك".

ويلتقي الزمالك مع الرائد السعودي وديا اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري.

وخاض الفريق مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.