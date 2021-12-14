كارتيرون لـ في الجول: لا أعرف شيئا عن تعيين مساعدين لي.. والأهم مصلحة الزمالك

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 12:29

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس كارتيرون الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

أوضح باتريس كارتيرون المدير الفني لـ نادي الزمالك أنه لا يعرف شيئا عن تعيين مساعدين له من قِبل رئيس النادي.

وعيّن مرتضى منصور، الثنائي مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد مساعدين لـ كارتيرون. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "لا أعرف شيئا عن تعيين مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد في الجهاز الفني".

أخبار متعلقة
مرتضى منصور يعلن مساعدي كارتيرون مرتضى يكشف لـ في الجول عن خطوة قبل إعلان اسمين جديدين في جهاز كارتيرون كارتيرون: الأحوال الجوية سبب خوض التدريبات في الجيمانزيوم كارتيرون لـ في الجول: وافقت على رحيل حسين فيصل.. وسعيد من أجله الآن

وأضاف "لم يتم إبلاغي بشيء، لكن رئيس الزمالك له الحق في اتخاذ أي قرار لذلك لا توجد مشكلة لدي".

وأتم "لم يتم إخطاري لكن الأهم لي مصلحة الزمالك".

ويلتقي الزمالك مع الرائد السعودي وديا اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري.

وخاض الفريق مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك في الدوري باتريس كارتيرون
نرشح لكم
مرتضى منصور: إحالة هؤلاء للتحقيق بعد رحيل الناشئين مرتضى منصور يعلن مساعدي كارتيرون عامر حسين: حل أزمة التعارض؟ والله ما أعرف.. واتحاد الكرة لم يطالبني بتحديد مواعيد كأس الموسم الماضي الأهلي يكشف سبب إرسال خطابه لاتحاد الكرة
أخر الأخبار
برشلونة: أجويرو سيتحدث عن مستقبله في مؤتمر صحفي الأربعاء 32 دقيقة | الدوري الإسباني
جيرارد: لدينا 4 حالات إصابة بكورونا.. ولقاء نورويتش سيختلف عن مواجهة ليفربول 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كارتيرون لـ في الجول: لا أعرف شيئا عن تعيين مساعدين لي.. والأهم مصلحة الزمالك 48 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يستهدف ضم كافاني.. وأمر يثير الشكوك ساعة | الدوري الإسباني
يوفنتوس: ديبالا ليس مصابا ساعة | الدوري الإيطالي
مرتضى منصور: إحالة هؤلاء للتحقيق بعد رحيل الناشئين ساعة | الدوري المصري
مرتضى منصور يعلن مساعدي كارتيرون ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: ليدز أحد أقوى الخصوم.. وبييلسا يحب العمل في الأوضاع الصعبة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 4 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما