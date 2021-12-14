مرتضى منصور يعلن مساعدي كارتيرون

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 11:37

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون مع الزمالك أمام الأهلي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أسماء مساعدي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول.

وقال مرتضى منصور: "تعيين مدحت عبد الهادي مدربا عاما وأمير عزمي مجاهد مدربا مساعدا لـ باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك".

وأضاف مرتضى منصور إن مجلس الإدارة يساند الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، ويوفر له كل سبل النجاح.

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ويلتقي الزمالك مع الرائد السعودي وديا اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري.

وخاض الفريق مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك باتريس كارتيرون مرتضى منصور
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