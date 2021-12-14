تقرير: برشلونة يستهدف ضم كافاني.. وأمر يثير الشكوك

يسعى برشلونة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ويعتبر إدينسون كافاني أبرز المستهدفين من النادي الكتالوني.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد برشلونة

ويعاني برشلونة في الفترة الحالية من أزمة مالية وليس في وضع يسمح لتدعيم صفوفه، لكن هناك مناقشات لصفقة تمويل مع شركة CVC بشأن الدوري الإسباني قد تفي بالغرض.

ويبحث برشلونة عن تدعيم صفوفه بأٌقل قيمة مالية ممكنة وهو ما جعله يفكر في إدينسون كافاني.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن كافاني هو الشخص الذي وقع عليه الاختيار لتدعيم هجوم برشلونة في يناير.

ولكن يتبقى أمر واحد يثير الشكوك حول إمكانية إتمام الصفقة وهي غياب اللاعب في أخر 10 مباريات لمانشستر يونايتد بسبب مشكلة في الأوتار.

ولا يريد برشلونة التعاقد مع لاعب مصاب وذلك بالنظر إلى مشاكل اللياقة البدنية الحالية.

ولم يجد كافاني فرصة كافية مع مانشستر يونايتد منذ انضمام كريستيانو رونالدو، وينتهي تعاقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري وهو ما قد يجعله متاحا بسعر رخيص.

وينتظر برشلونة أن يرى كافاني في كامل لياقته خلال الالفترة المقبلة قبل أن ينسحبوا من إتمام الصفقة.

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد في أكتوبر 2020 قادما من باريس سان جيرمان.

وخاض كافاني هذا الموسم 8 مباريات في مسابقتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وسجل هدفا واحدا.

ولعب كافاني بشكل عام 47 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 18 هدفا وصنع 6 آخرين.